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"Пульсирующее чувство": СМИ раскрыли жуткие последствия покушения на Трампа - РИА Новости, 13.07.2025
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05:23 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/ap-2028831295.html
"Пульсирующее чувство": СМИ раскрыли жуткие последствия покушения на Трампа
"Пульсирующее чувство": СМИ раскрыли жуткие последствия покушения на Трампа - РИА Новости, 13.07.2025
"Пульсирующее чувство": СМИ раскрыли жуткие последствия покушения на Трампа
Поведение Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в прошлом году, пишет агентство Associated Press. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T05:23:00+03:00
2025-07-13T05:23:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Поведение Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в прошлом году, пишет агентство Associated Press."Они (Друзья Трампа. — Прим. Ред.) видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным", — говорится в публикации.Как сообщается, в то время как многие люди стремятся оградить себя от травмирующего события и стараются как можно меньше вспоминать о нем, хозяин Белого дома, напротив, окружил себя памятными вещами, напоминающими ему о решающем событии в его жизни."Он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: "Борись, борись, борись!"" — пишет автор.Сам Трамп признавался, что у него все-таки остались долгосрочные физические последствия ранения."Время от времени у меня появляется это пульсирующее чувство", — приводит агентство слова американского лидера.Покушение на Трампа на предвыборном митинге произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был ранен в ухо, один человек погиб, преступника ликвидировал снайпер.ФБР, минюст и офис местного шерифа не ответили РИА Новости на запросы о ходе расследования случившегося и результатах. Секретная служба сообщила, что шестеро агентов отстранены по итогам внутреннего расследования.
https://ria.ru/20250713/tramp-2028830197.html
https://ria.ru/20250712/tramp-2028709880.html
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в мире, фбр, дональд трамп, сша
В мире, ФБР, Дональд Трамп, США
"Пульсирующее чувство": СМИ раскрыли жуткие последствия покушения на Трампа

AP: Трамп изменился после покушения в 2024 году

© AP Photo / Evan VucciШон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Поведение Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в прошлом году, пишет агентство Associated Press.
«
"Они (Друзья Трампа. — Прим. Ред.) видят признаки, помимо повышенной бдительности на сцене, что прикосновение к смерти действительно изменило его в определенных аспектах: он стал более внимательным и благодарным", — говорится в публикации.
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Как сообщается, в то время как многие люди стремятся оградить себя от травмирующего события и стараются как можно меньше вспоминать о нем, хозяин Белого дома, напротив, окружил себя памятными вещами, напоминающими ему о решающем событии в его жизни.
"Он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он встал, театрально поднял кулак в воздух и скандировал: "Борись, борись, борись!"" — пишет автор.
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Сам Трамп признавался, что у него все-таки остались долгосрочные физические последствия ранения.
"Время от времени у меня появляется это пульсирующее чувство", — приводит агентство слова американского лидера.
Покушение на Трампа на предвыборном митинге произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был ранен в ухо, один человек погиб, преступника ликвидировал снайпер.
ФБР, минюст и офис местного шерифа не ответили РИА Новости на запросы о ходе расследования случившегося и результатах. Секретная служба сообщила, что шестеро агентов отстранены по итогам внутреннего расследования.
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