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Запашный рассказал о состоянии акробата, пострадавшего в Московском цирке

Запашный рассказал о состоянии акробата, пострадавшего в Московском цирке - РИА Новости, 13.07.2025

Запашный рассказал о состоянии акробата, пострадавшего в Московском цирке

Обследование не выявило никаких переломов у акробата из Эфиопии, получившего травму во время репетиции в Большом Московском цирке, сообщил директор Большого... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:02:00+03:00

2025-07-13T22:02:00+03:00

2025-07-13T22:02:00+03:00

эфиопия

россия

москва

эдгард запашный

большой московский государственный цирк

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Обследование не выявило никаких переломов у акробата из Эфиопии, получившего травму во время репетиции в Большом Московском цирке, сообщил директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный в Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что артист из Эфиопии "неудачно упал с мата и ударился головой о манеж" после приземления с шестиметровой высоты. "Только что сообщили, что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено", - написал Запашный. По словам директора цирка, артист до утра останется в одной из ведущих клиник Москвы. Кроме того, назначены дополнительные проверки, отметил Запашный.

https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html

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эфиопия, россия, москва, эдгард запашный, большой московский государственный цирк, происшествия