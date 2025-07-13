https://ria.ru/20250713/akrobat-2028892903.html

Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке

Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке - РИА Новости, 13.07.2025

Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке

Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный объяснил, что артист из Эфиопии пострадал на... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T18:59:00+03:00

2025-07-13T18:59:00+03:00

2025-07-13T19:07:00+03:00

эфиопия

россия

эдгард запашный

большой московский государственный цирк

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москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный объяснил, что артист из Эфиопии пострадал на репетиции из-за ошибки своего коллеги-пассировщика. Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что акробат на репетиции в цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему была оказана необходимая помощь. "Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда по инерции продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже, остановить это вращение, подставив собственный корпус. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)", - написал Запашный в своем Telegram-канале и поделился видео с моментом падения артиста. Он уточнил, что дежурный врач находилась в зрительном зале и уже через пять секунд была рядом с пострадавшим. Запашный подчеркнул, что будет и дальше информировать о ситуации и пожелал акробату из Эфиопии скорейшего выздоровления, а также поблагодарил врачей за оказание профессиональной помощи.

https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html

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