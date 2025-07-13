Рейтинг@Mail.ru
Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 13.07.2025 (обновлено: 19:07 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/akrobat-2028892903.html
Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке
Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке - РИА Новости, 13.07.2025
Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке
Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный объяснил, что артист из Эфиопии пострадал на... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:59:00+03:00
2025-07-13T19:07:00+03:00
эфиопия
россия
эдгард запашный
большой московский государственный цирк
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028893071_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_9b69b0d1dc4b50afbca0edc52fd1ae69.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный объяснил, что артист из Эфиопии пострадал на репетиции из-за ошибки своего коллеги-пассировщика. Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что акробат на репетиции в цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему была оказана необходимая помощь. "Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда по инерции продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже, остановить это вращение, подставив собственный корпус. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)", - написал Запашный в своем Telegram-канале и поделился видео с моментом падения артиста. Он уточнил, что дежурный врач находилась в зрительном зале и уже через пять секунд была рядом с пострадавшим. Запашный подчеркнул, что будет и дальше информировать о ситуации и пожелал акробату из Эфиопии скорейшего выздоровления, а также поблагодарил врачей за оказание профессиональной помощи.
https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html
эфиопия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028893071_63:0:1123:795_1920x0_80_0_0_598bc1f041f7507234d2d7ad52b9bedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, россия, эдгард запашный, большой московский государственный цирк, происшествия, москва
Эфиопия, Россия, Эдгард Запашный, Большой Московский Государственный цирк, Происшествия, Москва
Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке

Запашный: акробат пострадал на репетиции в Московском цирке из-за ошибки коллеги

© Telegram / ZАПАШНЫЙМомент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Telegram / ZАПАШНЫЙ
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный объяснил, что артист из Эфиопии пострадал на репетиции из-за ошибки своего коллеги-пассировщика.
Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что акробат на репетиции в цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему была оказана необходимая помощь.
«
"Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда по инерции продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже, остановить это вращение, подставив собственный корпус. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)", - написал Запашный в своем Telegram-канале и поделился видео с моментом падения артиста.
Он уточнил, что дежурный врач находилась в зрительном зале и уже через пять секунд была рядом с пострадавшим.
Запашный подчеркнул, что будет и дальше информировать о ситуации и пожелал акробату из Эфиопии скорейшего выздоровления, а также поблагодарил врачей за оказание профессиональной помощи.
Работа следователей на месте падения гимнастки в Магнитогорском цирке - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера
19 мая, 08:52
 
ЭфиопияРоссияЭдгард ЗапашныйБольшой Московский Государственный циркПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала