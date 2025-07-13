Запашный объяснил причину травмы акробата в Большом Московском цирке
Запашный: акробат пострадал на репетиции в Московском цирке из-за ошибки коллеги
© Telegram / ZАПАШНЫЙМомент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный объяснил, что артист из Эфиопии пострадал на репетиции из-за ошибки своего коллеги-пассировщика.
Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что акробат на репетиции в цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему была оказана необходимая помощь.
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"Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда по инерции продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже, остановить это вращение, подставив собственный корпус. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)", - написал Запашный в своем Telegram-канале и поделился видео с моментом падения артиста.
Он уточнил, что дежурный врач находилась в зрительном зале и уже через пять секунд была рядом с пострадавшим.
Запашный подчеркнул, что будет и дальше информировать о ситуации и пожелал акробату из Эфиопии скорейшего выздоровления, а также поблагодарил врачей за оказание профессиональной помощи.