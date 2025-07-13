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В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой
В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой - РИА Новости, 13.07.2025
В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой
Акробат на репетиции в Большом Московском цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему оказывается... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:43:00+03:00
2025-07-13T17:43:00+03:00
2025-07-13T19:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Акробат на репетиции в Большом Московском цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему оказывается помощь, сообщили в пресс-службе цирка."Вынуждены сообщить, что сегодня во время репетиции акробатов на качелях "Russian Swing", под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии, произошел инцидент: артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и, продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж", - говорится в сообщении в Telegram-канале цирка.В цирке уточнили, что артисту оказывается вся необходимая помощь.
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происшествия, москва, большой московский государственный цирк, россия, эфиопия
Происшествия, Москва, Большой Московский Государственный цирк, Россия, Эфиопия
В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой
Акробат в Большом Московском цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты