Рейтинг@Mail.ru
В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 13.07.2025 (обновлено: 19:07 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/akrobat--2028885343.html
В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой
В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой - РИА Новости, 13.07.2025
В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой
Акробат на репетиции в Большом Московском цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему оказывается... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:43:00+03:00
2025-07-13T19:07:00+03:00
происшествия
москва
большой московский государственный цирк
россия
эфиопия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028893071_0:0:1401:788_1920x0_80_0_0_9b69b0d1dc4b50afbca0edc52fd1ae69.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Акробат на репетиции в Большом Московском цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему оказывается помощь, сообщили в пресс-службе цирка."Вынуждены сообщить, что сегодня во время репетиции акробатов на качелях "Russian Swing", под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии, произошел инцидент: артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и, продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж", - говорится в сообщении в Telegram-канале цирка.В цирке уточнили, что артисту оказывается вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20250519/gimnastka-2017763861.html
москва
россия
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028893071_63:0:1123:795_1920x0_80_0_0_598bc1f041f7507234d2d7ad52b9bedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, большой московский государственный цирк, россия, эфиопия
Происшествия, Москва, Большой Московский Государственный цирк, Россия, Эфиопия
В Большом Московском цирке акробат неудачно приземлился и ударился головой

Акробат в Большом Московском цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты

© Telegram / ZАПАШНЫЙМомент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Telegram / ZАПАШНЫЙ
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Акробат на репетиции в Большом Московском цирке неудачно приземлился с шестиметровой высоты на страховочный мат и ударился головой о манеж, ему оказывается помощь, сообщили в пресс-службе цирка.
"Вынуждены сообщить, что сегодня во время репетиции акробатов на качелях "Russian Swing", под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии, произошел инцидент: артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и, продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж", - говорится в сообщении в Telegram-канале цирка.
В цирке уточнили, что артисту оказывается вся необходимая помощь.
Работа следователей на месте падения гимнастки в Магнитогорском цирке - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
На Урале гимнастка разбилась в цирке во время исполнения номера
19 мая, 08:52
 
ПроисшествияМоскваБольшой Московский Государственный циркРоссияЭфиопия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала