https://ria.ru/20250712/zhenschina-2028759622.html

В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 12.07.2025

В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

Женщина получила ранения в результате атаки ВСУ в Брянской области, пострадавшую доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:10:00+03:00

2025-07-12T15:10:00+03:00

2025-07-12T15:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате атаки ВСУ в Брянской области, пострадавшую доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирная жительница села, к сожалению, получила ожоговые ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что в результате сброса взрывного устройства жилой дом полностью уничтожен, оперативные и экстренные службы работают на месте. "Пострадавшей - скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны", - добавил Богомаз.

https://ria.ru/20250711/antanta-2028365885.html

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины