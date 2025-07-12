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В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 12.07.2025
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина получила ранения в результате атаки ВСУ в Брянской области, пострадавшую доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:10:00+03:00
2025-07-12T15:10:00+03:00
2025-07-12T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Женщина получила ранения в результате атаки ВСУ в Брянской области, пострадавшую доставили в больницу, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирная жительница села, к сожалению, получила ожоговые ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.Губернатор отметил, что в результате сброса взрывного устройства жилой дом полностью уничтожен, оперативные и экстренные службы работают на месте. "Пострадавшей - скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны", - добавил Богомаз.
https://ria.ru/20250711/antanta-2028365885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина
Богомаз: при атаке дрона ВСУ на брянское село Ломаковка пострадала женщина