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Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности
Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности - РИА Новости, 12.07.2025
Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности
Воздух в центре Москвы прогрелся до 36,1 градуса — это новый рекорд для 12 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Воздух в центре Москвы прогрелся до 36,1 градуса — это новый рекорд для 12 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве побит рекорд 122-летней давности. На ВДНХ — плюс 34,6, в центре города, на Балчуге — плюс 36,1 градуса. Прежний рекорд 1903 года — плюс 34,5 градуса — пал", — рассказал он.До этого обновился температурный максимум для 10 июля — тогда в Москве зафиксировали плюс 33,9.Жара пришла в столицу в начале недели — температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов. Но, по мнению синоптиков, пик уже пройден и на следующей неделе постепенно станет прохладнее. В Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозируется, что 14 и 15 июля выпадет 15-20 процентов месячной нормы осадков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, погода
Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности
Жара в Москве достигла + 36,1°C и побила температурный рекорд 1903 года
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Воздух в центре Москвы прогрелся до 36,1 градуса — это новый рекорд для 12 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве
побит рекорд 122-летней давности. На ВДНХ — плюс 34,6, в центре города, на Балчуге — плюс 36,1 градуса. Прежний рекорд 1903 года — плюс 34,5 градуса — пал", — рассказал он.
До этого обновился температурный максимум для 10 июля — тогда в Москве зафиксировали плюс 33,9.
Жара пришла в столицу в начале недели — температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов. Но, по мнению синоптиков, пик уже пройден и на следующей неделе постепенно станет прохладнее. В Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозируется, что 14 и 15 июля выпадет 15-20 процентов месячной нормы осадков.