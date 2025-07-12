https://ria.ru/20250712/zhara-2028763264.html

Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности

Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности - РИА Новости, 12.07.2025

Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности

Воздух в центре Москвы прогрелся до 36,1 градуса — это новый рекорд для 12 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:38:00+03:00

2025-07-12T15:38:00+03:00

2025-07-12T18:12:00+03:00

москва

погода

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Воздух в центре Москвы прогрелся до 36,1 градуса — это новый рекорд для 12 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве побит рекорд 122-летней давности. На ВДНХ — плюс 34,6, в центре города, на Балчуге — плюс 36,1 градуса. Прежний рекорд 1903 года — плюс 34,5 градуса — пал", — рассказал он.До этого обновился температурный максимум для 10 июля — тогда в Москве зафиксировали плюс 33,9.Жара пришла в столицу в начале недели — температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов. Но, по мнению синоптиков, пик уже пройден и на следующей неделе постепенно станет прохладнее. В Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозируется, что 14 и 15 июля выпадет 15-20 процентов месячной нормы осадков.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода