https://ria.ru/20250712/zhara-2028717768.html

Эксперт Минздрава рассказала о влиянии жары на организм человека

Эксперт Минздрава рассказала о влиянии жары на организм человека - РИА Новости, 12.07.2025

Эксперт Минздрава рассказала о влиянии жары на организм человека

Практически все хронические заболевания обостряются в условиях жары, особенно это касается заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и легочных... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T06:07:00+03:00

2025-07-12T06:07:00+03:00

2025-07-12T06:07:00+03:00

общество

россия

оксана драпкина (врач)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Практически все хронические заболевания обостряются в условиях жары, особенно это касается заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и легочных заболеваний, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. "В условиях аномальной жары важно уделять особое внимание своему здоровью. В качестве общих мер предосторожности можно порекомендовать регулярное потребление питьевой воды; ношение одежды из легких, натуральных тканей; избегание нахождения на солнце в часы пиковой жары; частые перерывы на отдых в прохладных местах", - рассказала врач. Она отметила, что люди пожилого возраста наиболее подвержены риску возникновения заболеваний, обусловленных жарой. "С возрастом устойчивость организма к жаре снижается: чувство жажды возникает позднее, реакция потоотделения замедляется, а количество потовых желез уменьшается", - пояснила эксперт. По ее словам, пожилые люди также часто страдают сочетанными патологиями, когнитивными и физическими нарушениями, им требуется прием нескольких медикаментов. Поэтому в жару для них обязательны регулярный мониторинг здоровья, использование соответствующей погоде одежды, пребывание в прохладных помещениях, достаточный прием жидкости. "В условиях жары обостряются практически все хронические заболевания. Особенно это касается заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и легочных заболеваний", - сообщила Драпкина. Специалист добавила, что многие лекарства могут непосредственно воздействовать на потоотделение и механизмы терморегуляции тела, это увеличивает риск возникновения тепловых заболеваний. В целях профилактики она рекомендовала проконсультироваться с врачом относительно влияния принимаемых препаратов на терморегуляцию и при необходимости скорректировать схему лечения в жару. Эксперт Минздрава подчеркнула, что солнечный и тепловой удары являются серьезными состояниями, которые могут повлечь за собой значительные негативные последствия для здоровья человека. "Солнечный удар возникает в результате прямого воздействия инфракрасного излучения солнца на голову человека. Это приводит к перегреву головного мозга и, как следствие, кислородному голоданию. Основные причины солнечного удара включают длительное пребывание на солнце без головного убора. Это может привести к головокружению и сильной головной боли, повышению температуры тела и потливости, рвоте и диарее, а в тяжелых случаях возможна даже потеря сознания", - сообщила Драпкина. Тепловой удар развивается из-за общего перегрева организма, который может произойти не только на солнце, но и в любых условиях высокой температуры и влажности, включая закрытые помещения, сауны, автотранспорт. Она уточнила, что причиной теплового удара могу стать длительное пребывание на жаре, работа рядом с источниками высокой температуры, одежда, препятствующая испарению пота, недостаточное восполнение водного баланса в жару, физическая активность при высокой температуре. "Для оказания помощи при тепловом и солнечном ударе необходимо: переместить пострадавшего в прохладное место; обеспечить покой, уложить с приподнятой головой; снять излишнюю одежду; обеспечить доступ свежего воздуха; применить охлаждающие меры: обтирание мокрыми полотенцами, холодные компрессы; дать напиться прохладной водой", - рассказала врач. В том случае, если состояние человека с тепловым или солнечным ударом ухудшается, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

https://ria.ru/20250712/vrach-2028712704.html

https://ria.ru/20250711/vrach-2028472603.html

https://realty.ria.ru/20250710/vrach-2027627335.html

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общество, россия, оксана драпкина (врач)