https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028789766.html

На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве

На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве - РИА Новости, 12.07.2025

На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве

Владимира Зеленского в детстве часто били, заявил глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью BBC. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:34:00+03:00

2025-07-12T18:34:00+03:00

2025-07-12T19:25:00+03:00

в мире

кривой рог

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давид арахамия

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анджей дуда

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в детстве часто били, заявил глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью BBC."Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю", — утверждает он.По словам политика, Зеленский придерживался следующего принципа: нужно найти лидера и ударить его первым, чтобы заставить воспринимать себя всерьез.В четверг польский президент Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как Зеленский признался, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне. Позже SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего педагога главы киевского режима заявил, что учителем Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню.

https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html

https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028728671.html

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