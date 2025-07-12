Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 12.07.2025 (обновлено: 19:25 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028789766.html
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве - РИА Новости, 12.07.2025
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве
Владимира Зеленского в детстве часто били, заявил глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью BBC. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:34:00+03:00
2025-07-12T19:25:00+03:00
в мире
кривой рог
владимир зеленский
давид арахамия
львов
анджей дуда
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_59695dfc81d9c92051b3fa9f88c092e0.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в детстве часто били, заявил глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью BBC."Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю", — утверждает он.По словам политика, Зеленский придерживался следующего принципа: нужно найти лидера и ударить его первым, чтобы заставить воспринимать себя всерьез.В четверг польский президент Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как Зеленский признался, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне. Позже SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего педагога главы киевского режима заявил, что учителем Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню.
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028728671.html
кривой рог
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aec101db47e0fa86eeb33ffdd347b12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, владимир зеленский, давид арахамия, львов, анджей дуда, верховная рада украины, украина
В мире, Кривой Рог, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Львов, Анджей Дуда, Верховная Рада Украины, Украина
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве

Арахамия: Зеленского часто избивали в детстве из-за невысокого роста

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в детстве часто били, заявил глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью BBC.
"Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО
Вчера, 11:36
По словам политика, Зеленский придерживался следующего принципа: нужно найти лидера и ударить его первым, чтобы заставить воспринимать себя всерьез.
В четверг польский президент Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как Зеленский признался, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне. Позже SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего педагога главы киевского режима заявил, что учителем Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне
Вчера, 09:45
 
В миреКривой РогВладимир ЗеленскийДавид АрахамияЛьвовАнджей ДудаВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала