https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028789766.html
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве - РИА Новости, 12.07.2025
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве
Владимира Зеленского в детстве часто били, заявил глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью BBC. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:34:00+03:00
2025-07-12T18:34:00+03:00
2025-07-12T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского в детстве часто били, заявил глава фракции "Слуга народа" Верховной Рады Давид Арахамия в интервью BBC."Зеленский рассказывал мне, что он рос евреем маленького роста в Кривом Роге. А это очень индустриальный город. В детстве его часто били, насколько я знаю", — утверждает он.По словам политика, Зеленский придерживался следующего принципа: нужно найти лидера и ударить его первым, чтобы заставить воспринимать себя всерьез.В четверг польский президент Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, как Зеленский признался, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне. Позже SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего педагога главы киевского режима заявил, что учителем Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню.
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html
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В мире, Кривой Рог, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Львов, Анджей Дуда, Верховная Рада Украины, Украина
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве
Арахамия: Зеленского часто избивали в детстве из-за невысокого роста