https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028785065.html

Новый выпад Зеленского в адрес России вызвал ярость в Италии

Новый выпад Зеленского в адрес России вызвал ярость в Италии - РИА Новости, 12.07.2025

Новый выпад Зеленского в адрес России вызвал ярость в Италии

Итальянское издание L’Antidiplomatico раскритиковало Владимира Зеленского, который на конференции в Риме назвал союзниками России "террор и зиму". РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:50:00+03:00

2025-07-12T17:50:00+03:00

2025-07-12T17:50:00+03:00

в мире

россия

италия

рим

владимир зеленский

джорджа мелони

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028530928_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f146349d5d0822cf340b70a82cae61b2.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Итальянское издание L’Antidiplomatico раскритиковало Владимира Зеленского, который на конференции в Риме назвал союзниками России "террор и зиму"."Да, именно: неонацистский террор тех, кто морит голодом собственный народ, спонсирует милитаризацию самых маленьких и отправляет на бойню своих восемнадцати- и шестидесятилетних, подчиняясь планам ЕС-НАТО продолжать войну еще несколько лет, пока евроатлантические арсеналы не будут готовы к прямому вооруженному столкновению с Москвой. Да: "зима" страны, которая практически полностью деиндустриализировалась и распродалась, чьи ресурсы стали добычей западных финансовых, промышленных и агропродовольственных монополий. Украинский террор и зима, которые длятся уже как минимум одиннадцать лет", — говорится в публикации.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Владимира Зеленского на званый ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах киевского режима перед Европой, сообщило сегодня L'AntiDiplomatico.Как утверждает издание, конференция стала возможностью определить, кто будет нести ответственность за реконструкцию, прибрав к рукам богатства Украины.

https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html

https://ria.ru/20250712/partner-2028722673.html

россия

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, италия, рим, владимир зеленский, джорджа мелони, вооруженные силы украины, нато, евросоюз