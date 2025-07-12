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Новый выпад Зеленского в адрес России вызвал ярость в Италии
Новый выпад Зеленского в адрес России вызвал ярость в Италии - РИА Новости, 12.07.2025
Новый выпад Зеленского в адрес России вызвал ярость в Италии
Итальянское издание L’Antidiplomatico раскритиковало Владимира Зеленского, который на конференции в Риме назвал союзниками России "террор и зиму". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T17:50:00+03:00
2025-07-12T17:50:00+03:00
2025-07-12T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Итальянское издание L’Antidiplomatico раскритиковало Владимира Зеленского, который на конференции в Риме назвал союзниками России "террор и зиму"."Да, именно: неонацистский террор тех, кто морит голодом собственный народ, спонсирует милитаризацию самых маленьких и отправляет на бойню своих восемнадцати- и шестидесятилетних, подчиняясь планам ЕС-НАТО продолжать войну еще несколько лет, пока евроатлантические арсеналы не будут готовы к прямому вооруженному столкновению с Москвой. Да: "зима" страны, которая практически полностью деиндустриализировалась и распродалась, чьи ресурсы стали добычей западных финансовых, промышленных и агропродовольственных монополий. Украинский террор и зима, которые длятся уже как минимум одиннадцать лет", — говорится в публикации.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Владимира Зеленского на званый ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах киевского режима перед Европой, сообщило сегодня L'AntiDiplomatico.Как утверждает издание, конференция стала возможностью определить, кто будет нести ответственность за реконструкцию, прибрав к рукам богатства Украины.
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в мире, россия, италия, рим, владимир зеленский, джорджа мелони, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
В мире, Россия, Италия, Рим, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
Новый выпад Зеленского в адрес России вызвал ярость в Италии
L’Antidiplomatico: Зеленский устроил на Украине террор и экономическую рецессию