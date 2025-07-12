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На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 12.07.2025 (обновлено: 17:31 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html
На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО
На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО - РИА Новости, 12.07.2025
На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО
Владимир Зеленский во время визита в Италию выразил надежду на помощь Европы в поставках систем ПВО, однако это будет недолговечной инвестицией со стороны... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:36:00+03:00
2025-07-12T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
украина
италия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Италию выразил надежду на помощь Европы в поставках систем ПВО, однако это будет недолговечной инвестицией со стороны союзников, пишет норвежское издание Steigan."Комплексы Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов. &lt;...&gt; Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными", — говорится в статье.По словам автора, правительство попросту раздает национальные богатства коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.Зеленский на пресс-конференции в Риме 10 июля заявил, что попросил США предоставить ВСУ десять систем ПВО Patriot. По его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех комплексов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028728671.html
https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html
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владимир зеленский, в мире, украина, италия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Италия, Вооруженные силы Украины
На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО

Steigan: помощь Украине по поставкам Patriot будет бесполезной инвестицией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Италию выразил надежду на помощь Европы в поставках систем ПВО, однако это будет недолговечной инвестицией со стороны союзников, пишет норвежское издание Steigan.
"Комплексы Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов. <...> Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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По словам автора, правительство попросту раздает национальные богатства коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.
Зеленский на пресс-конференции в Риме 10 июля заявил, что попросил США предоставить ВСУ десять систем ПВО Patriot. По его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех комплексов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаИталияВооруженные силы Украины
 
 
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