https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html

На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО

На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО - РИА Новости, 12.07.2025

На Западе забили тревогу после заявления Зеленского о ПВО

Владимир Зеленский во время визита в Италию выразил надежду на помощь Европы в поставках систем ПВО, однако это будет недолговечной инвестицией со стороны... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:36:00+03:00

2025-07-12T11:36:00+03:00

2025-07-12T17:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Италию выразил надежду на помощь Европы в поставках систем ПВО, однако это будет недолговечной инвестицией со стороны союзников, пишет норвежское издание Steigan."Комплексы Patriot выполняют функцию противовоздушной обороны против некоторых российских ракет, но против гиперзвука у них нет шансов. <...> Российское оружие их просто уничтожит. Норвежские инвестиции в миллиард долларов, вероятно, окажутся бесполезными", — говорится в статье.По словам автора, правительство попросту раздает национальные богатства коррумпированному и нацистскому киевскому режиму.Зеленский на пресс-конференции в Риме 10 июля заявил, что попросил США предоставить ВСУ десять систем ПВО Patriot. По его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех комплексов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028728671.html

https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html

украина

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владимир зеленский, в мире, украина, италия, вооруженные силы украины