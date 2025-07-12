https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028728671.html
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне - РИА Новости, 12.07.2025
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне
Учителем Владимира Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню, пишет SHOT в своем... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:45:00+03:00
2025-07-12T09:45:00+03:00
2025-07-12T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Учителем Владимира Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню, пишет SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего педагога главы киевского режима."Ныне директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы", — говорится в сообщении.По словам Шепилко, которая в то время преподавала математику, историк Зеленского приехал с Западной Украины. Он выставлял боевиков ОУН-УПА* только в позитивном ключе, что, вероятно, привело к незнанию главой киевского режима правды о зверском уничтожении поляков украинскими националистами.Польский президент Анджей Дуда в четверг в интервью RFM24 рассказал, как Зеленский признался, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html
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владимир зеленский, львов, в мире, кривой рог, россия, украинская повстанческая армия, анджей дуда, волынская резня
Владимир Зеленский, Львов, В мире, Кривой Рог, Россия, Украинская повстанческая армия, Анджей Дуда, Волынская резня
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне
SHOT: националист из Львова преподавал Зеленскому историю