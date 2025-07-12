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Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне - РИА Новости, 12.07.2025
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09:45 12.07.2025 (обновлено: 15:06 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028728671.html
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне - РИА Новости, 12.07.2025
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне
Учителем Владимира Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню, пишет SHOT в своем... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:45:00+03:00
2025-07-12T15:06:00+03:00
владимир зеленский
львов
в мире
кривой рог
россия
украинская повстанческая армия
анджей дуда
волынская резня
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Учителем Владимира Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню, пишет SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего педагога главы киевского режима."Ныне директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы", — говорится в сообщении.По словам Шепилко, которая в то время преподавала математику, историк Зеленского приехал с Западной Украины. Он выставлял боевиков ОУН-УПА* только в позитивном ключе, что, вероятно, привело к незнанию главой киевского режима правды о зверском уничтожении поляков украинскими националистами.Польский президент Анджей Дуда в четверг в интервью RFM24 рассказал, как Зеленский признался, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028447883.html
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владимир зеленский, львов, в мире, кривой рог, россия, украинская повстанческая армия, анджей дуда, волынская резня
Владимир Зеленский, Львов, В мире, Кривой Рог, Россия, Украинская повстанческая армия, Анджей Дуда, Волынская резня
Учительница Зеленского раскрыла, почему он не знает о Волынской резне

SHOT: националист из Львова преподавал Зеленскому историю

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Учителем Владимира Зеленского по истории в школьные годы был националист из Львова, который не рассказывал про Волынскую резню, пишет SHOT в своем Telegram-канале со ссылкой на бывшего педагога главы киевского режима.
"Ныне директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко хорошо помнит весь педагогический состав, который работал в его школьные годы", — говорится в сообщении.
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Вчера, 08:48
По словам Шепилко, которая в то время преподавала математику, историк Зеленского приехал с Западной Украины. Он выставлял боевиков ОУН-УПА* только в позитивном ключе, что, вероятно, привело к незнанию главой киевского режима правды о зверском уничтожении поляков украинскими националистами.
Польский президент Анджей Дуда в четверг в интервью RFM24 рассказал, как Зеленский признался, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне
10 июля, 20:55
 
Владимир ЗеленскийЛьвовВ миреКривой РогРоссияУкраинская повстанческая армияАнджей ДудаВолынская резня
 
 
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