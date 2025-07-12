https://ria.ru/20250712/zaporozhe-2028818262.html
В Запорожской области стабилизировали электроснабжение
В Запорожской области стабилизировали электроснабжение - РИА Новости, 13.07.2025
В Запорожской области стабилизировали электроснабжение
Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что после проведения работ электроснабжение в Запорожской области стабилизировано, он просит экономно расходовать... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-12T22:19:00+03:00
2025-07-12T22:19:00+03:00
2025-07-13T01:38:00+03:00
запорожская область
мелитополь
бердянск
евгений балицкий
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что после проведения работ электроснабжение в Запорожской области стабилизировано, он просит экономно расходовать электроэнергию. Как уточнил Балицкий, были проведены работы по переводу нагрузок. Он призвал жителей региона экономить свет и воду.Ранее глава региона информировал, что в связи с высокой температурой воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Вынужденные отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Подача воды была приостановлена в Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах.
https://ria.ru/20250603/putin-2020751248.html
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запорожская область, мелитополь, бердянск, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Мелитополь, Бердянск, Евгений Балицкий, Происшествия
В Запорожской области стабилизировали электроснабжение
Балицкий: электроснабжение в Запорожской области стабилизировали