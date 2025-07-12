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Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену" - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 12.07.2025 (обновлено: 14:31 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/zakharova-2028754339.html
Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену"
Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену" - РИА Новости, 12.07.2025
Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:29:00+03:00
2025-07-12T14:31:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мария захарова
вячеслав гладков
белгородская область
киев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, включая детей, а также с совестью и историей.Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет."Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками", - сказала Захарова.По ее словам, в Киеве "будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства".
https://ria.ru/20250712/vsu-2028738939.html
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вооруженные силы украины, в мире, россия, мария захарова, вячеслав гладков, белгородская область, киев
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мария Захарова, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Киев
Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену"

Захарова: киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми и совестью

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиСотрудники МЧС ликвидируют последствия удара БПЛА по "Белгород Арене"
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия удара БПЛА по Белгород Арене - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия удара БПЛА по "Белгород Арене"
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, включая детей, а также с совестью и историей.
Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет.
"Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками", - сказала Захарова.
По ее словам, в Киеве "будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства".
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Вчера, 12:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияМария ЗахароваВячеслав ГладковБелгородская областьКиев
 
 
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