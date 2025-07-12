https://ria.ru/20250712/zakharova-2028754339.html
Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену"
Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену" - РИА Новости, 12.07.2025
Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:29:00+03:00
2025-07-12T14:29:00+03:00
2025-07-12T14:31:00+03:00
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки ВСУ по "Белгород-Арене", заявила, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, включая детей, а также с совестью и историей.Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что беспилотник ВСУ ударил по "Белгород-Арене", где проходили занятия, пожарные ликвидируют возгорание, пострадавших, предварительно, нет."Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками", - сказала Захарова.По ее словам, в Киеве "будто решили аккумулировать все худшие практики от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства".
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Захарова высказалась об атаке ВСУ на "Белгород Арену"
Захарова: киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми и совестью