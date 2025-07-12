https://ria.ru/20250712/zabastovka-2028741720.html

Молдавские адвокаты объявили забастовку из-за спорных поправок к закону

Молдавские адвокаты объявили забастовку из-за спорных поправок к закону - РИА Новости, 12.07.2025

Молдавские адвокаты объявили забастовку из-за спорных поправок к закону

Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:39:00+03:00

2025-07-12T12:39:00+03:00

2025-07-12T12:39:00+03:00

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КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом, законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают её в "политически подчинённую структуру", говорится в распространенном для СМИ заявлении объединения. Поправки были приняты парламентским большинством партии "Действие и солидарность" на фоне завершения мандата действующего состава парламента. Очередные выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. "Решение о забастовке на заседании Совета Союза адвокатов после того, как накануне парламент в спешном порядке одобрил спорные поправки без публичных консультаций. Забастовка начнется 15 июля и продлится до внеочередного съезда адвокатов, намеченного на 25 июля. Всеобщая забастовка — единственный способ защитить нашу независимость и автономию", — говорится в документе, подписанным председателем Союза адвокатов Дорином Попеску. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. "Эти изменения угрожают финансовой и регуляторной автономии адвокатуры, а также принципам свободной и независимой профессии", — подчёркивают в Союзе адвокатов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028454384.html

https://ria.ru/20250711/moldavija-2028518270.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, московский комсомолец, sputnik молдова