Лондон и Париж будут автономны в вопросе применения ЯО, считает аналитик
Коротченко: Лондон и Париж будут автономны от США в вопросе применения ЯО
© AP Photo / Leon NealЭммануэль Макрон и Кир Стармер
© AP Photo / Leon Neal
Эммануэль Макрон и Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Великобритания и Франция станут стратегически автономны от США в вопросах применения ядерного оружия, для РФ это будет означать новые риски и угрозы, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Накануне британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция в четверг подписали декларацию о координации "независимых средств ядерного сдерживания".
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"Фактически между Великобританией и Францией по обоюдной инициативе образован ядерный альянс. Основная цель - обеспечить стратегическую автономию от США в вопросах применения ядерного оружия в случае военных конфликтов, поддержать друг друга с точки зрения создания совместного ядерного зонтика над Европой в условиях, когда разрушено стратегическое взаимодействие между США и Европейскими странами НАТО", - сказал Коротченко.
Принятое решение, по его словам, вызовет серьёзную трансформацию оборонных планов и стратегий Европейских стран на случай ведения боевых действий с их стороны против России.
Кроме того, они скоординируют боевое патрулирование основных составляющих своей ядерной мощи - атомных подводных лодок с межконтинентальными баллистическими ракетами в составе военно-морских сил Франции и Великобритании, отметил Коротченко.
Он напомнил, что сейчас обе страны ведут активное обновление своих морских стратегических ядерных сил, строятся новые поколения подводных ракетоносцев, чтобы в ближайшие 30 лет иметь возможности по поддержанию своего ядерного статуса. Помимо этого, у Франции есть авиационный тактический компонент ядерных сил, а Великобритания, закупающая в США истребители пятого поколения F-35, доведёт их суммарное количество в ближайшей перспективе до 75 единиц. Эти самолёты, по словам аналитика, также получат возможность выполнения ядерных миссий, в том числе и автономно от имеющегося в Европе американского тактического ядерного оружия, находящегося на авиабазах ряда стран-членов НАТО.
"Мы можем предположить, что модернизированные версии крылатых ракет воздушного базирования Scalp-EG / Strom Shadow и КРВБ нового поколения в составе военно-воздушных сил как Франции, так и Великобритании, получат возможность доставки к цели тактических ядерных боезарядов", - добавил он.
На фоне того, что Европа станет более автономна от США в вопросах применения ядерного оружия, возникнут новые риски для России, отметил Коротченко. "Они повлекут за собой изменение соответствующих планов применения российских вооружённых сил в потенциальном военном конфликте в Европе, в случае агрессии со стороны НАТО", - подчеркнул он.