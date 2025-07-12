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В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028819713.html
В Сумской области прогремели взрывы
В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025
В Сумской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Шостке Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:48:00+03:00
2025-07-12T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Шостке Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Вечером в Шостке Сумской области слышали по меньшей мере пять взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил, что количество взрывов увеличилось до 10-12. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области с 21.44 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области прогремели взрывы

В Шостке Сумской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара после взрыва
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Шостке Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"Вечером в Шостке Сумской области слышали по меньшей мере пять взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил, что количество взрывов увеличилось до 10-12.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области с 21.44 мск объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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