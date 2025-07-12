В Сумской области прогремели взрывы
В Шостке Сумской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара после взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Шостке Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"Вечером в Шостке Сумской области слышали по меньшей мере пять взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил, что количество взрывов увеличилось до 10-12.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области с 21.44 мск объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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