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В Сумской области прогремели взрывы

В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025

В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Шостке Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:48:00+03:00

2025-07-12T22:48:00+03:00

2025-07-12T22:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Шостке Сумской области на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Вечером в Шостке Сумской области слышали по меньшей мере пять взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил, что количество взрывов увеличилось до 10-12. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области с 21.44 мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины