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В Херсоне прогремели новые взрывы
В Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 12.07.2025
В Херсоне прогремели новые взрывы
Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:06:00+03:00
2025-07-12T07:06:00+03:00
2025-07-12T07:06:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в ночь на субботу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели новые взрывы
В Херсоне на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы