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В Харькове прогремели новые взрывы
В Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 12.07.2025
В Харькове прогремели новые взрывы
Новые взрывы прозвучали в Харькове, сообщает телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:02:00+03:00
2025-07-12T06:02:00+03:00
2025-07-12T06:02:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Харькове, сообщает телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги. "В Харькове снова прозвучали взрывы", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного" . Ранее мэр города Игорь Терехов на фоне воздушной тревоги практически по всей Украине сообщал о двух взрывах. По состоянию на 6.00 мск сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Сумской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Россия, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели новые взрывы
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы