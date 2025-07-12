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В Черновцах прогремели новые взрывы
В Черновцах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 12.07.2025
В Черновцах прогремели новые взрывы
Новые взрывы звучат в городе Черновцы на Украине, сообщает телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги практически по всей стране. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:19:00+03:00
2025-07-12T04:19:00+03:00
2025-07-12T04:19:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новые взрывы звучат в городе Черновцы на Украине, сообщает телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги практически по всей стране. "В Черновцах слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Ранее украинские СМИ уже сообщали о нескольких сериях взрывов в городе. Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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черновцы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черновцы, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черновцах прогремели новые взрывы
В Черновцах на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы