https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028710981.html

В Черновцах прогремели взрывы

В Черновцах прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025

В Черновцах прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Черновцы на Украине, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:12:00+03:00

2025-07-12T03:12:00+03:00

2025-07-12T03:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

черновцы

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Черновцы на Украине, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги."Взрывы в Черновцах", - говорится в Telegram-канале ТСН.Менее чем через полчаса 24-й украинский телеканал сообщил о новой серии взрывов в городе.Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028710547.html

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черновцы, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины