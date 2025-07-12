https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028710547.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины на фоне воздушной тревоги, передает украинский 24-й канал. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:58:00+03:00

2025-07-12T02:58:00+03:00

2025-07-12T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины на фоне воздушной тревоги, передает украинский 24-й канал."В Киеве... слышны взрывы", — сообщается в Telegram-канале СМИ.Также в течение ночи взрывы гремели в Херсоне, в Кропивницком (бывший Кировоград) Кировоградской области, в Хмельницкой области, Черновцах, Львове, Харькове и рядом с Черкассами. Авиация Польши поднята в небо над страной из-за якобы активности России на Украине.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, практически на всей территории Украины, за исключением Закарпатской, Одесской и Николаевской областей, объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250712/lvov-2028718871.html

https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028708595.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины