https://ria.ru/20250712/vzryvy-2028704598.html

В Кировоградской области прогремели взрывы

В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2025

В Кировоградской области прогремели взрывы

Звуки взрывов были слышны в Кропивницком Кировоградской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:31:00+03:00

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2025-07-12T00:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в Кропивницком Кировоградской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком были слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250712/vzryv-2028703456.html

кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

россия

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кировоградская область, кропивницкий (бывший кировоград), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины