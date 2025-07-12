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Чернышенко поздравил коллектив СТАНКИН с 95-летием вуза

Чернышенко поздравил коллектив СТАНКИН с 95-летием вуза - РИА Новости, 12.07.2025

Чернышенко поздравил коллектив СТАНКИН с 95-летием вуза

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников и коллектив СТАНКИНА с 95-летним юбилеем и вручил красные дипломы студентам, сообщили в аппарате... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:24:00+03:00

2025-07-12T15:24:00+03:00

2025-07-12T15:25:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников и коллектив СТАНКИНА с 95-летним юбилеем и вручил красные дипломы студентам, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Московскому государственному технологическому университету "СТАНКИН" – одному из ведущих технических вузов страны – исполнилось 95 лет со дня основания. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии празднования знаменательной даты университета, а также вручил дипломы с отличием лучшим студентам", - говорится в сообщении аппарата. Чернышенко, в свою очередь, поделился воспоминаниями о том, как сам когда-то был студентом университета, и рассказал о планах по развитию вуза. "Скоро СТАНКИН обретет новую площадку с новыми высокотехнологичными помещениями, площадью более 200 тысяч квадратных метров, рассчитанную на 11 тысяч студентов. Современная научная и образовательная экосистема появится до 2030 года общими усилиями Москвы и министерства образования и науки", - сказал вице-премьер. По его словам, студенты получат еще более уникальные возможности для реализации своих талантов и возможностей. "Желаю всему коллективу и студентам самого наилучшего, а выпускникам – в полной мере раскрыть свой потенциал, как это делают все станкиновцы", - заключил Чернышенко.

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общество, россия, москва, дмитрий чернышенко