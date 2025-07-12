https://ria.ru/20250712/vsu-2028789547.html

Пленный рассказал о дезертирстве в батальоне ВСУ "Волки да Винчи"

Пленный рассказал о дезертирстве в батальоне ВСУ "Волки да Винчи" - РИА Новости, 12.07.2025

Пленный рассказал о дезертирстве в батальоне ВСУ "Волки да Винчи"

Случаи дезертирства участились в батальоне ВСУ "Волки да Винчи", считавшемся на Украине элитным подразделением, рассказал РИА Новости пленный стрелок "Волков"... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:30:00+03:00

2025-07-12T18:30:00+03:00

2025-07-12T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

артемовск (донецкая область)

вооруженные силы украины

правый сектор

украинская повстанческая армия

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Случаи дезертирства участились в батальоне ВСУ "Волки да Винчи", считавшемся на Украине элитным подразделением, рассказал РИА Новости пленный стрелок "Волков" Лимар Османов. "Несмотря на рейтинг подразделения, личный состав все равно дезертирует. В основном после ранения, либо бывают случаи, когда уходят с позиций, самовольно оставляя позиции", - сказал Османов. Батальон "Волки Да Винчи" - формирование Сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*. В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук бойца УПА**. Он был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск. До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027360308.html

россия

украина

артемовск (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, правый сектор, украинская повстанческая армия