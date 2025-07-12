https://ria.ru/20250712/vsu-2028789547.html
Пленный рассказал о дезертирстве в батальоне ВСУ "Волки да Винчи"
Пленный рассказал о дезертирстве в батальоне ВСУ "Волки да Винчи" - РИА Новости, 12.07.2025
Пленный рассказал о дезертирстве в батальоне ВСУ "Волки да Винчи"
Случаи дезертирства участились в батальоне ВСУ "Волки да Винчи", считавшемся на Украине элитным подразделением, рассказал РИА Новости пленный стрелок "Волков"... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:30:00+03:00
2025-07-12T18:30:00+03:00
2025-07-12T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
правый сектор
украинская повстанческая армия
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Случаи дезертирства участились в батальоне ВСУ "Волки да Винчи", считавшемся на Украине элитным подразделением, рассказал РИА Новости пленный стрелок "Волков" Лимар Османов. "Несмотря на рейтинг подразделения, личный состав все равно дезертирует. В основном после ранения, либо бывают случаи, когда уходят с позиций, самовольно оставляя позиции", - сказал Османов. Батальон "Волки Да Винчи" - формирование Сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"*. В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук бойца УПА**. Он был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск. До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027360308.html
россия
украина
артемовск (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, правый сектор, украинская повстанческая армия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Украинская повстанческая армия
Пленный рассказал о дезертирстве в батальоне ВСУ "Волки да Винчи"
Пленный Османов: в батальоне ВСУ "Волки да Винчи" участились случаи дезертирства