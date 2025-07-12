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Житель Белгородской области погиб при обстреле ВСУ частного дома

Житель Белгородской области погиб при обстреле ВСУ частного дома - РИА Новости, 12.07.2025

Житель Белгородской области погиб при обстреле ВСУ частного дома

Житель Шебекино в Белгородской области погиб в результате прилёта украинского снаряда в частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:05:00+03:00

2025-07-12T16:05:00+03:00

2025-07-12T16:14:00+03:00

белгородская область

специальная военная операция на украине

жилье

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Житель Шебекино в Белгородской области погиб в результате прилёта украинского снаряда в частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В городе Шебекино в результате прилёта снаряда в частный дом погиб мужчина. Бойцы самообороны достали его из-под завалов и доставили в больницу. Врачи до последнего боролись за него, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью… Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что один дом получил значительные разрушения, в четырёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, заборы, хозпостройка. Кроме того, повреждены три автомобиля.

белгородская область

шебекино

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белгородская область, жилье, шебекино, происшествия, вячеслав гладков