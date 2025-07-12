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Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025

Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки ВС РФ "Запад" уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:05:00+03:00

2025-07-12T12:05:00+03:00

2025-07-12T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV, сообщило в субботу Минобороны РФ."Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении МО РФ.Ведомство также сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Нововасилевка, Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, израиль