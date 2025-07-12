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Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025
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12:05 12.07.2025 (обновлено: 12:31 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/vsu-2028738414.html
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 12.07.2025
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки ВС РФ "Запад" уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2025
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV, сообщило в субботу Минобороны РФ."Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении МО РФ.Ведомство также сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Нововасилевка, Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Израиль
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: группировка ВС РФ "Запад" уничтожила до 225 солдат ВСУ и бронеавтомобиль

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" уничтожили до 225 военнослужащих ВСУ и бронеавтомобиль HMMWV, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении МО РФ.
Ведомство также сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Нововасилевка, Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.
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