https://ria.ru/20250712/vsu-2028729440.html

ВСУ за день нанесли более 70 ударов по Херсонской области

ВСУ за день нанесли более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 12.07.2025

ВСУ за день нанесли более 70 ударов по Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 11 населенных РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:55:00+03:00

2025-07-12T09:55:00+03:00

2025-07-12T09:55:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 11 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 44 удара из ствольной артиллерии. Еще 28 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Раздольное, Алешки, Днепряны, Каховка, Песчановка, Корсунка, Новая Збурьевка.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

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в мире, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины