https://ria.ru/20250712/vsu-2028729440.html
ВСУ за день нанесли более 70 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 12.07.2025
ВСУ за день нанесли более 70 ударов по Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 11 населенных РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:55:00+03:00
2025-07-12T09:55:00+03:00
2025-07-12T09:55:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 72 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 11 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 44 удара из ствольной артиллерии. Еще 28 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Раздольное, Алешки, Днепряны, Каховка, Песчановка, Корсунка, Новая Збурьевка.
https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html
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в мире, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за день нанесли более 70 ударов по Херсонской области
ВСУ за день нанесли 72 удара по левому берегу Днепра Херсонской области