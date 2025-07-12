https://ria.ru/20250712/vsu-2028724225.html

Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских

Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских - РИА Новости, 12.07.2025

Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских

Военнослужащие ВСУ при отступлении из Сумской области пытаются покинуть позиции, переодевшись в гражданскую одежду, сказал РИА Новости командир взвода БПЛА... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:36:00+03:00

2025-07-12T08:36:00+03:00

2025-07-12T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 12 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при отступлении из Сумской области пытаются покинуть позиции, переодевшись в гражданскую одежду, сказал РИА Новости командир взвода БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Кит". "Мы наблюдаем на видео бойцов ВСУ, которые регулярно используют гражданскую одежду, чтобы покинуть свои позиции и выйти из города незамеченными", — сказал "Кит" в беседе с агентством. Он пояснил, что эти военные в гражданской одежде, с оружием выглядят крайне подозрительно в районе боевых действий. "Таким образом, противник пытается отступать небольшими группами, выдавая себя за гражданских", — добавил он.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

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Боец: "Украинские военные в Сумской области в гражданской одежде пытаются покинуть позиции" Украинские военные при отступлении из Сумской области пытаются покинуть позиции, переодевшись в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 30 мотострелкового полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Кит". 2025-07-12T08:36 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф