Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 12.07.2025 (обновлено: 09:40 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/vsu-2028724225.html
Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских
Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских - РИА Новости, 12.07.2025
Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских
Военнослужащие ВСУ при отступлении из Сумской области пытаются покинуть позиции, переодевшись в гражданскую одежду, сказал РИА Новости командир взвода БПЛА... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:36:00+03:00
2025-07-12T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028727987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fb1ecc52fa51032a9670a59257c0c65.jpg
КУРСК, 12 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при отступлении из Сумской области пытаются покинуть позиции, переодевшись в гражданскую одежду, сказал РИА Новости командир взвода БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Кит". "Мы наблюдаем на видео бойцов ВСУ, которые регулярно используют гражданскую одежду, чтобы покинуть свои позиции и выйти из города незамеченными", — сказал "Кит" в беседе с агентством. Он пояснил, что эти военные в гражданской одежде, с оружием выглядят крайне подозрительно в районе боевых действий. "Таким образом, противник пытается отступать небольшими группами, выдавая себя за гражданских", — добавил он.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец: "Украинские военные в Сумской области в гражданской одежде пытаются покинуть позиции"
Украинские военные при отступлении из Сумской области пытаются покинуть позиции, переодевшись в гражданскую одежду, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 30 мотострелкового полка 44 армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Кит".
2025-07-12T08:36
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028727987_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c7dbec7b2e27664834e03f62423c7f04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские военные в Сумской области маскируются под гражданских

Военные ВСУ в Сумской области отступают, переодевшись в гражданскую одежду

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 12 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при отступлении из Сумской области пытаются покинуть позиции, переодевшись в гражданскую одежду, сказал РИА Новости командир взвода БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Кит".
«
"Мы наблюдаем на видео бойцов ВСУ, которые регулярно используют гражданскую одежду, чтобы покинуть свои позиции и выйти из города незамеченными", — сказал "Кит" в беседе с агентством.
Он пояснил, что эти военные в гражданской одежде, с оружием выглядят крайне подозрительно в районе боевых действий.
"Таким образом, противник пытается отступать небольшими группами, выдавая себя за гражданских", — добавил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
10 июля, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала