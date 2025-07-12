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ВСУ бросают в Сумскую область наспех собранные отряды, рассказал боец
ВСУ бросают в Сумскую область наспех собранные отряды, рассказал боец - РИА Новости, 12.07.2025
ВСУ бросают в Сумскую область наспех собранные отряды, рассказал боец
Сводные штурмовые группы ВСУ формируются из разных понесших значительные потери подразделений за несколько дней до их отправки в контратаки, сказал РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:01:00+03:00
2025-07-12T04:01:00+03:00
2025-07-12T04:02:00+03:00
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КУРСК, 12 июл — РИА Новости. Сводные штурмовые группы ВСУ формируются из разных понесших значительные потери подразделений за несколько дней до их отправки в контратаки, сказал РИА Новости разведчик 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Чёрный". "На нашем направлении, где сейчас создаётся буферная зона в Сумской области, противник использует в контратаках сводные подразделения, которые идут в бой неподготовленными", — сказал "Черный". Он пояснил, что эти штурмовые группы ВСУ собираются из разных понесших потери частей буквально за несколько дней до операции. "При опросе пленные подтверждают, что идут в бой, не зная друг друга", — добавил военнослужащий.
https://ria.ru/20250711/vsu-2028483597.html
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сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросают в Сумскую область наспех собранные отряды, рассказал боец
ВСУ бросают в штурм в Сумской области наспех собранные отряды