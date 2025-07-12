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Главы МИД России и КНДР обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 12.07.2025
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13:51 12.07.2025 (обновлено: 14:14 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/vstrecha-2028747452.html
Главы МИД России и КНДР обсудили двусторонние отношения
Главы МИД России и КНДР обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 12.07.2025
Главы МИД России и КНДР обсудили двусторонние отношения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двусторонние вопросы, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих... РИА Новости, 12.07.2025
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2025-07-12T14:14:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
сергей лавров
корейский полуостров
цой сон хи
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двусторонние вопросы, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов, сообщили в российском дипведомстве.Лавров находится с визитом в КНДР, где проводит переговоры с руководством страны."Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в практических областях. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Там указали, что Москва и Пхеньян подтвердили взаимную приверженность политико-дипломатическому решению "имеющихся проблем" на Корейском полуострове."Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", - заключили в МИД России.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028725747.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), ким чен ын, сергей лавров, корейский полуостров, цой сон хи
Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Сергей Лавров, Корейский полуостров, Цой Сон Хи
Главы МИД России и КНДР обсудили двусторонние отношения

МИД РФ: Лавров и Цой Сон Хи обсудили двусторонние отношения

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двусторонние вопросы, ситуацию на Корейском полуострове и график предстоящих контактов, сообщили в российском дипведомстве.
Лавров находится с визитом в КНДР, где проводит переговоры с руководством страны.
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Вчера, 09:11
"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график предстоящих политических контактов. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия в практических областях. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Там указали, что Москва и Пхеньян подтвердили взаимную приверженность политико-дипломатическому решению "имеющихся проблем" на Корейском полуострове.
"Стороны акцентировали решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внерегиональных игроков, ведущим к нагнетанию напряженности в СВА (Северо-Восточная Азия - ред.) и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы", - заключили в МИД России.
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнСергей ЛавровКорейский полуостровЦой Сон Хи
 
 
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