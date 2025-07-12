https://ria.ru/20250712/vstrecha-2028742484.html

Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР

Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР - РИА Новости, 12.07.2025

Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в эту страну, сообщили в российском... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в эту страну, сообщили в российском дипведомстве."Сергей Лавров был принят председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ. Публикация сопровождается фотографией встречи.

https://ria.ru/20250712/kndr-2028733099.html

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2025

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кндр (северная корея), россия