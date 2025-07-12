Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 12.07.2025 (обновлено: 13:03 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/vstrecha-2028742484.html
Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР
Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в эту страну, сообщили в российском... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:50:00+03:00
2025-07-12T13:03:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028753264_0:0:1131:637_1920x0_80_0_0_8b970179f4f408974cf220e96d9e82f8.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в эту страну, сообщили в российском дипведомстве."Сергей Лавров был принят председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ. Публикация сопровождается фотографией встречи.
https://ria.ru/20250712/kndr-2028733099.html
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028753264_0:0:1131:849_1920x0_80_0_0_719aaf3fb9b658a990cbbe5ece9d7bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), россия
КНДР (Северная Корея), Россия
Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР

В КНДР прошла встреча Лаврова и Ким Чен Ына

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ким Чен Ын
Сергей Лавров и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Ким Чен Ын
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в эту страну, сообщили в российском дипведомстве.
"Сергей Лавров был принят председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ. Публикация сопровождается фотографией встречи.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Лавров оценил предложение КНДР о содействии в Курской области
Вчера, 10:46
 
КНДР (Северная Корея)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала