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Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР
Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в эту страну, сообщили в российском... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:50:00+03:00
2025-07-12T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в ходе визита Лаврова в эту страну, сообщили в российском дипведомстве."Сергей Лавров был принят председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ. Публикация сопровождается фотографией встречи.
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Ким Чен Ын принял Лаврова в рамках визита в КНДР
В КНДР прошла встреча Лаврова и Ким Чен Ына