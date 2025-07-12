https://ria.ru/20250712/vrach-2028712704.html
Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары
Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары - РИА Новости, 12.07.2025
Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары
Люди с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями и ожирением находятся в зоне риска в условиях жары, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:47:00+03:00
2025-07-12T03:47:00+03:00
2025-07-12T03:47:00+03:00
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями и ожирением находятся в зоне риска в условиях жары, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев. "В зоне риска группы населения, которые имеют сердечно-сосудистые, эндокринологические, хронические заболевания, ожирение. Кстати, дефицит массы тела - это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар", - заявил он. Вахляев отметил, что дети могут пострадать из-за жары сильнее, чем взрослые, так как из-за меньшего веса они перегреваются гораздо быстрее. "Головной убор, адекватное употребление жидкости, нахождение в прохладном месте, режим активности и отдыха - это самые ключевые меры профилактики", - добавил он. Кардиолог также пояснил, что согласно физиологии, в условиях жары наступает достаточно большая вазодилатирующая реакция - то есть расширение сосудов, так как организм стремится отдать тепло. "Организм открывает все, что может открыть, чтобы максимально отдать тепло. До какого-то момента это может работать, однако открытие сосудов вместе с тем может и увеличить поглощение этого тепла", - уточнил Вахляев.
https://ria.ru/20250711/vrach-2028472603.html
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общество
Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары
Врач Вахляев: люди с ожирением находятся в зоне риска из-за жары
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями и ожирением находятся в зоне риска в условиях жары, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
"В зоне риска группы населения, которые имеют сердечно-сосудистые, эндокринологические, хронические заболевания, ожирение. Кстати, дефицит массы тела - это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар", - заявил он.
Вахляев отметил, что дети могут пострадать из-за жары сильнее, чем взрослые, так как из-за меньшего веса они перегреваются гораздо быстрее.
"Головной убор, адекватное употребление жидкости, нахождение в прохладном месте, режим активности и отдыха - это самые ключевые меры профилактики", - добавил он.
Кардиолог также пояснил, что согласно физиологии, в условиях жары наступает достаточно большая вазодилатирующая реакция - то есть расширение сосудов, так как организм стремится отдать тепло. "Организм открывает все, что может открыть, чтобы максимально отдать тепло. До какого-то момента это может работать, однако открытие сосудов вместе с тем может и увеличить поглощение этого тепла", - уточнил Вахляев.