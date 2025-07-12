https://ria.ru/20250712/vrach-2028710828.html

Врач рассказала, можно ли пить квас за рулем

Врач рассказала, можно ли пить квас за рулем - РИА Новости, 12.07.2025

Врач рассказала, можно ли пить квас за рулем

Квас и вождение автомобиля несовместимы, так как после пары стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1-0,3 промилле, рассказала... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T03:08:00+03:00

2025-07-12T03:08:00+03:00

2025-07-12T03:11:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Квас и вождение автомобиля несовместимы, так как после пары стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1-0,3 промилле, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова. "Однозначно нельзя пить квас за рулем. Домашний, бочковой, любой квас, где содержание алкоголя не указано или указано свыше 0,5%. Алкоголь, даже 0,7-1,5% - это алкоголь. А после одного-двух стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1-0,3 промилле. Поэтому квас и вождение несовместимы, если это не специальный безалкогольный напиток из магазина", - отметила Маслова. Как рассказала врач, натуральный квас, особенно домашний, способен улучшать пищеварение и микрофлору кишечника, а также укреплять иммунитет. "Натуральный квас, особенно домашний, - продукт брожения. Он содержит полезные молочнокислые бактерии лактобациллы, которые улучшают пищеварение и микрофлору кишечника, помогают бороться с патогенными бактериями и укрепляют иммунитет", - сказала Маслова. Кроме того, квас богат витаминами и микроэлементами, влияющими на работу нервной системы, здоровье кожи, волос и ногтей. "Дрожжи и процесс брожения обогащают квас витаминами В1, В2, В6 и PP. Они важны для энергетического обмена, работы нервной системы, здоровья кожи, волос и ногтей. Содержащиеся ферменты способствуют лучшему усвоению пищи. Квас богат на микроэлементы: калий, магний, кальций и фосфор из солода и хлеба, хоть и в небольших количествах", - рассказала Маслова. Помимо этого, врач отметила, что квас может оказывать легкий бодрящий эффект, улучшать аппетит, утолять жажду и хорошо освежать в жару за счет органических кислот, небольшого количества сахаров и следов кофеина в составе.

https://ria.ru/20250708/kvas-2027808640.html

https://ria.ru/20250705/kvas-2027329775.html

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общество, московская область (подмосковье)