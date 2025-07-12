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В акватории Волги под Самарой затонуло моторное судно
В акватории Волги под Самарой затонуло моторное судно - РИА Новости, 12.07.2025
В акватории Волги под Самарой затонуло моторное судно
Моторное судно опрокинулось и затонуло в акватории Волги под Самарой из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:15:00+03:00
2025-07-12T15:15:00+03:00
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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Моторное судно опрокинулось и затонуло в акватории Волги под Самарой из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. "По предварительным данным, 12 июля в дневное время в акватории реки Волги в районе острова Зелененький вблизи города Самара из-за сильного ветра произошло опрокидывание и затопление маломерного моторного судна. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в надзорном ведомстве. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что в 13.40 мск получили сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары. По данным очевидцев, в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательная служба региона спасла трех человек, поиски еще одного человека продолжаются.
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
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происшествия, самара, россия
Происшествия, Самара, Россия
В акватории Волги под Самарой затонуло моторное судно
В акватории Волги под Самарой опрокинулось и затонуло моторное судно