https://ria.ru/20250712/volga-2028759949.html

В акватории Волги под Самарой затонуло моторное судно

В акватории Волги под Самарой затонуло моторное судно - РИА Новости, 12.07.2025

В акватории Волги под Самарой затонуло моторное судно

Моторное судно опрокинулось и затонуло в акватории Волги под Самарой из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 12.07.2025

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САМАРА, 12 июл - РИА Новости. Моторное судно опрокинулось и затонуло в акватории Волги под Самарой из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. "По предварительным данным, 12 июля в дневное время в акватории реки Волги в районе острова Зелененький вблизи города Самара из-за сильного ветра произошло опрокидывание и затопление маломерного моторного судна. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в надзорном ведомстве. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования. Ранее в региональном ГУМЧС России сообщили, что в 13.40 мск получили сообщение об опрокидывании самодельного плавучего дома на Волге в Красноглинском районе Самары. По данным очевидцев, в плавучем доме находились четыре человека. Поисково-спасательная служба региона спасла трех человек, поиски еще одного человека продолжаются.

https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html

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происшествия, самара, россия