https://ria.ru/20250712/voda-2028746374.html
Пассажирам московского транспорта снова раздают воду из-за жары
Пассажирам московского транспорта снова раздают воду из-за жары - РИА Новости, 12.07.2025
Пассажирам московского транспорта снова раздают воду из-за жары
Бесплатную воду пассажирам московского транспорта начали раздавать пятый день подряд из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:40:00+03:00
2025-07-12T13:40:00+03:00
2025-07-12T13:40:00+03:00
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
ленинградский вокзал
московское центральное кольцо (мцк)
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бесплатную воду пассажирам московского транспорта начали раздавать пятый день подряд из-за жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Максим Ликсутов напомнил, что инспекторы ЦОМП пятый день подряд раздают бутылки с водой. С 12.00 мск их можно получить на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская", "Выхино", - говорится в сообщении. Кроме того, получить воду можно с 12.00 мск на станциях МЦК "Локомотив", "Измайлово", "Окружная", "Владыкино". Также пассажирам предлагают бутилированную воду и на автовокзалах "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота" и "Южные ворота". "Бутылки с водой также подготовили для пассажиров поездов дальнего следования на Ленинградском вокзале. Сотрудники ЦППК раздавали воду с 09.00 до 11.00 и продолжат с 14.00 до 17.00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах и станции Мытищи", - отмечает дептранс. Сотрудники МТППК с 14.00 мск предлагают пассажирам воду и в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. "Бутылки с водой могут взять пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах. Бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250711/leto-2028512482.html
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городское хозяйство москвы, максим ликсутов , ленинградский вокзал, московское центральное кольцо (мцк), центральная пригородная пассажирская компания
Городское хозяйство Москвы, Максим Ликсутов , Ленинградский вокзал, Московское центральное кольцо (МЦК), Центральная пригородная пассажирская компания
Пассажирам московского транспорта снова раздают воду из-за жары
Пассажирам московского транспорта пятый день подряд раздают воду из-за жары