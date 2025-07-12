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СМИ: власти затопленного округа в Техасе не активировали систему оповещения

СМИ: власти затопленного округа в Техасе не активировали систему оповещения - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: власти затопленного округа в Техасе не активировали систему оповещения

Власти округа Керр в Техасе, серьезно пострадавшем от наводнений, не воспользовались специальной системой, активирующей сирены на телефонах местных жителей для... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:30:00+03:00

2025-07-12T01:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти округа Керр в Техасе, серьезно пострадавшем от наводнений, не воспользовались специальной системой, активирующей сирены на телефонах местных жителей для их эвакуации, а лишь отправили смс тем, кто подписывался на рассылку, пишет газета Washington Post по итогам проведенного расследования. "В округе Техаса, где погибло почти 100 человек и более 160 пропали без вести, имелась технология, позволяющая превратить каждый мобильный телефон в ревущий сигнал тревоги, однако местные власти не сделали этого ни до, ни в ранние утренние часы 4 июля, когда уровень реки поднялся до рекордных отметок, затопив кемпинги и дома", - пишет издание. Отмечается, что власти использовали лишь отправку смс на телефоны тем, кто ранее подписывался на подобную рассылку. При этом они проигнорировали имеющуюся в их распоряжении систему, которая заставляет телефоны вибрировать и издавать резкий звук, пока они включены и имеют сигнал. По данным издания, власти воспользовались системой только через два дня после зафиксированного пика наводнения. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 119 человек.

https://ria.ru/20250707/rossijane-2027773203.html

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