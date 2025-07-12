https://ria.ru/20250712/vladivostok-2028751848.html
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 12.07.2025
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света
Энергетики устраняют аварию во Владивостоке, где без света остались более 22 тысяч жителей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:18:00+03:00
2025-07-12T14:18:00+03:00
2025-07-12T14:18:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Энергетики устраняют аварию во Владивостоке, где без света остались более 22 тысяч жителей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, авария произошла в субботу днём в Ленинском районе Владивостока. "В настоящее время без света остаются более 22 тысяч жителей домов Ленинского района города Владивостока. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит действия ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан находится на контроле, информирует надзорное ведомство.
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происшествия, жкх, владивосток, ленинский район
Происшествия, ЖКХ, Владивосток, Ленинский район
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света
Во Владивостоке более 22 тысяч жителей остались без света из-за аварии