https://ria.ru/20250712/vladivostok-2028751848.html

Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света

Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 12.07.2025

Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света

Энергетики устраняют аварию во Владивостоке, где без света остались более 22 тысяч жителей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T14:18:00+03:00

2025-07-12T14:18:00+03:00

2025-07-12T14:18:00+03:00

происшествия

жкх

владивосток

ленинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Энергетики устраняют аварию во Владивостоке, где без света остались более 22 тысяч жителей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, авария произошла в субботу днём в Ленинском районе Владивостока. "В настоящее время без света остаются более 22 тысяч жителей домов Ленинского района города Владивостока. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит действия ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан находится на контроле, информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250710/tsiklon-2028276979.html

владивосток

ленинский район

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происшествия, жкх, владивосток, ленинский район