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Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 12.07.2025
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14:18 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/vladivostok-2028751848.html
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 12.07.2025
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света
Энергетики устраняют аварию во Владивостоке, где без света остались более 22 тысяч жителей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:18:00+03:00
2025-07-12T14:18:00+03:00
происшествия
жкх
владивосток
ленинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Энергетики устраняют аварию во Владивостоке, где без света остались более 22 тысяч жителей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, авария произошла в субботу днём в Ленинском районе Владивостока. "В настоящее время без света остаются более 22 тысяч жителей домов Ленинского района города Владивостока. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура оценит действия ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан находится на контроле, информирует надзорное ведомство.
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происшествия, жкх, владивосток, ленинский район
Происшествия, ЖКХ, Владивосток, Ленинский район
Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без света

Во Владивостоке более 22 тысяч жителей остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Города России. Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Энергетики устраняют аварию во Владивостоке, где без света остались более 22 тысяч жителей, сообщает в своём Telegram-канале прокуратура Приморья.
По данным надзорного ведомства, авария произошла в субботу днём в Ленинском районе Владивостока.
"В настоящее время без света остаются более 22 тысяч жителей домов Ленинского района города Владивостока. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура оценит действия ответственных за содержание и эксплуатацию электрических сетей, фактическое восстановление прав граждан находится на контроле, информирует надзорное ведомство.
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