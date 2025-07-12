https://ria.ru/20250712/vinu-2028705838.html

СМИ: сын "Эль Чапо" признал вину в незаконном обороте наркотиков в США

СМИ: сын "Эль Чапо" признал вину в незаконном обороте наркотиков в США - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: сын "Эль Чапо" признал вину в незаконном обороте наркотиков в США

Сын осужденного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры ("Коротышки", или "Эль Чапо"), Овидио Гусман Лопес по прозвищу "Мышь" в рамках сделки с... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:51:00+03:00

2025-07-12T00:51:00+03:00

2025-07-12T00:51:00+03:00

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хоакин гусман лоэра

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сын осужденного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры ("Коротышки", или "Эль Чапо"), Овидио Гусман Лопес по прозвищу "Мышь" в рамках сделки с американским следствием признал себя виновным в незаконном обороте наркотических средств в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Сын скандально известного мексиканского наркобарона "Коротышки" в пятницу признал себя виновным в незаконном обороте наркотиков... В рамках сделки со следствием Овидио Гусман Лопес признал, что помогал осуществлять надзор за производством и контрабандой огромного количества (наркотиков - ред.) в США", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, отмечается, что он признал себя виновным по пунктам, касающимся владения оружием и отмывания денег. Условия сделки со следствием пока не раскрываются. Овидио Гусман, сын наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, был захвачен в январе 2023 года в ходе спецоперации в штате Синалоа. Его экстрадиция стала одним из ключевых успехов в борьбе с картелем "Синалоа". В мае 2025 года министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш сообщал, что почти 20 членов его семьи добровольно сдались властям США в рамках соглашения с американским правосудием. Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка" был передан властям США в январе 2017 года. Позднее он был признан виновным в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Сам "Коротышка" в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа". На свободе в настоящий момент остаются еще двое его сыновей, которые также принимают участие в операциях картеля, и его брат Аурелиано, "Эль Гуано", который, как сообщают СМИ, оспаривает с ними лидерство в картеле.

https://rsport.ria.ru/20250704/chaves-2027071629.html

https://ria.ru/20250626/bank-2025482659.html

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в мире, сша, мексика, синалоа, хоакин гусман лоэра