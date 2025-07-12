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Вильфанд рассказал о египетских ночах в Москве - РИА Новости, 12.07.2025
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03:54 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/vilfand-2028712835.html
Вильфанд рассказал о египетских ночах в Москве
Вильфанд рассказал о египетских ночах в Москве - РИА Новости, 12.07.2025
Вильфанд рассказал о египетских ночах в Москве
Жаркие и опасные для здоровья так называемые египетские ночи продлятся в Москве до понедельника, в центре города температура будет еще выше, в районе 25... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T03:54:00+03:00
2025-07-12T03:54:00+03:00
общество
москва
россия
ближний восток
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Жаркие и опасные для здоровья так называемые египетские ночи продлятся в Москве до понедельника, в центре города температура будет еще выше, в районе 25 градусов, из-за высотных домов, которые накапливают солнечную энергию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Хочу особо отметить, что ночи на субботу, на воскресенье и на понедельник - очень жаркие, "египетские ночи". В спальных районах - около 20 градусов, это минимальные температуры перед восходом, а в центре города - 23-26. Связано это с тем, что в центре много высотных домов, которые накапливают солнечную энергию, которая сейчас очень мощная, и ночью отдают ее. Где много высотных домов, там вот такие температуры ночью, близкие к 25-градусной отметке", - сказал Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что такая погода является опасной, поскольку организм человека плохо восстанавливается при таких высоких температурах. "Сейчас очень тяжелая погода, расположение циклона таково, что воздушные массы идут из стран Ближнего востока, из Африки, поэтому здесь нет никакого преувеличения, воздух действительно идет из Египта, и такие ночи там и бывают - около 25 градусов", - добавил метеоролог.
https://realty.ria.ru/20250711/eksperty-2028490340.html
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общество, москва, россия, ближний восток, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Ближний Восток, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о египетских ночах в Москве

Вильфанд: египетские ночи продлятся в Москве до 14 июля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Жаркие и опасные для здоровья так называемые египетские ночи продлятся в Москве до понедельника, в центре города температура будет еще выше, в районе 25 градусов, из-за высотных домов, которые накапливают солнечную энергию, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Хочу особо отметить, что ночи на субботу, на воскресенье и на понедельник - очень жаркие, "египетские ночи". В спальных районах - около 20 градусов, это минимальные температуры перед восходом, а в центре города - 23-26. Связано это с тем, что в центре много высотных домов, которые накапливают солнечную энергию, которая сейчас очень мощная, и ночью отдают ее. Где много высотных домов, там вот такие температуры ночью, близкие к 25-градусной отметке", - сказал Вильфанд.
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Синоптик подчеркнул, что такая погода является опасной, поскольку организм человека плохо восстанавливается при таких высоких температурах.
"Сейчас очень тяжелая погода, расположение циклона таково, что воздушные массы идут из стран Ближнего востока, из Африки, поэтому здесь нет никакого преувеличения, воздух действительно идет из Египта, и такие ночи там и бывают - около 25 градусов", - добавил метеоролог.
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ОбществоМоскваРоссияБлижний ВостокРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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