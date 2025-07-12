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Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России - РИА Новости, 12.07.2025
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01:40 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/vilfand-2028707671.html
Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России
Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России - РИА Новости, 12.07.2025
Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России
Аномальная жара до 42 градусов прогнозируется в южных регионах РФ до пятницы, в Центральной России температура немного понизится в воскресенье, придут... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T01:40:00+03:00
2025-07-12T01:40:00+03:00
общество
россия
краснодарский край
ростовская область
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аномальная жара до 42 градусов прогнозируется в южных регионах РФ до пятницы, в Центральной России температура немного понизится в воскресенье, придут кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России - Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели - до 42 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в центре европейской России очень жаркая погода сохранится в субботу - будет до 35-36 градусов. В воскресенье начнется постепенное изменение погоды, небо станет более облачным, прогнозируются кратковременные дожди. Температура при этом ожидается на уровне 30-33 градусов.
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общество, россия, краснодарский край, ростовская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России

Вильфанд: аномальная жара до 42 градусов прогнозируется на юге России до пятницы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аномальная жара до 42 градусов прогнозируется в южных регионах РФ до пятницы, в Центральной России температура немного понизится в воскресенье, придут кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России - Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели - до 42 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, в центре европейской России очень жаркая погода сохранится в субботу - будет до 35-36 градусов. В воскресенье начнется постепенное изменение погоды, небо станет более облачным, прогнозируются кратковременные дожди. Температура при этом ожидается на уровне 30-33 градусов.
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ОбществоРоссияКраснодарский крайРостовская областьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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