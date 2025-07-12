https://ria.ru/20250712/vilfand-2028707671.html

Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России

Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России - РИА Новости, 12.07.2025

Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России

Аномальная жара до 42 градусов прогнозируется в южных регионах РФ до пятницы, в Центральной России температура немного понизится в воскресенье, придут... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:40:00+03:00

2025-07-12T01:40:00+03:00

2025-07-12T01:40:00+03:00

общество

россия

краснодарский край

ростовская область

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аномальная жара до 42 градусов прогнозируется в южных регионах РФ до пятницы, в Центральной России температура немного понизится в воскресенье, придут кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России - Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели - до 42 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, в центре европейской России очень жаркая погода сохранится в субботу - будет до 35-36 градусов. В воскресенье начнется постепенное изменение погоды, небо станет более облачным, прогнозируются кратковременные дожди. Температура при этом ожидается на уровне 30-33 градусов.

https://ria.ru/20250710/temperatura-2028453993.html

россия

краснодарский край

ростовская область

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общество, россия, краснодарский край, ростовская область, роман вильфанд, гидрометцентр