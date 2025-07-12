https://ria.ru/20250712/vengr-2028724874.html

У посольства Украины в Будапеште прошла акция в память об убитом венгре

У посольства Украины в Будапеште прошла акция в память об убитом венгре - РИА Новости, 12.07.2025

У посольства Украины в Будапеште прошла акция в память об убитом венгре

Акция в память о закарпатском венгре Йожефе Шебештьене, погибшем от травм, полученных от сотрудников ТЦК (так на Украине называют военкоматы) при принудительной РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:48:00+03:00

2025-07-12T08:48:00+03:00

2025-07-12T08:48:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Акция в память о закарпатском венгре Йожефе Шебештьене, погибшем от травм, полученных от сотрудников ТЦК (так на Украине называют военкоматы) при принудительной мобилизации, прошла у украинского посольства в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. В акции у украинской дипмиссии приняли участие около 500 человек, у ограды посольства зажигали восковые и электронные свечи. Некоторые участники пришли с венгерскими флагами и флагом Украины с надписью "убийцы", который по окончании собрания был прикреплен к воротам посольства. В мероприятии принял участие вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. "Наш соотечественник погиб страшной и бесчеловечной смертью. Бессмысленно и ни за что. Мы здесь из-за него", - сказал организатор митинга, венгерский журналист и общественный деятель Жолт Байер. По его словам, лидеры Евросоюза понемногу начинают требовать исключения Венгрии из-за того, что венгерские власти запретили ЛГБТ-пропаганду (ЛГБТ-сообщество признано в России экстремистским движением и запрещено) среди детей, при этом "хотят дать зелёный свет на вступление Украины вне очереди, в то время как сегодня на Украине с ведома государства и при его поддержке каждый день тащат мужчин, избивают их до полусмерти на улицах, на рабочих местах или в их собственных домах". "Они хотят принять вне очереди Украину, которая не с начала войны, не будем врать, а с 2014 года, 11 лет организация украинских нацистов "Миротворец" составляет расстрельные списки, занося туда каждого, кто им не нравится, и пишет, что эти люди будут убиты. Я хотел бы подчеркнуть, большая гордость и честь в моей жизни, что я там есть. Никогда не думал, что мне выпадет честь быть в одном списке с одним из величайших ныне живущих режиссеров Никитой Михалковым", - отметил Байер. Главный редактор издания PestiSracok Гергей Хут зачитал последнее письмо Шебештьена его семье, в которой тот описал издевательства со стороны украинских военных, и призвал подписать петицию, инициированную венгерским военным корреспондентом Тамашем Б. Мадьяром, с требованием международного расследования смерти Шебештьена. Акция завершилась исполнением гимна Венгрии и чтением заупокойной молитвы. Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая в пятницу утром на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250711/orban-2028694523.html

https://ria.ru/20250710/vsu-2028266347.html

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027645093.html

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Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре прошла у посольства Украины в Будапеште Акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре прошла у посольства Украины в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. В акции у украинской дипмиссии приняли участие около 500 человек, у ограды посольства зажигали восковые и электронные свечи. Некоторые участники пришли с венгерскими флагами и флагом Украины с надписью "убийцы", который по окончании собрания был прикреплен к воротам посольства. В мероприятии принял участие вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. 2025-07-12T08:48 true PT0M23S

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в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, никита михалков, вооруженные силы украины