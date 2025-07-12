https://ria.ru/20250712/vdts-2028808360.html

"Орленок" подписал соглашение с институтом лагерного образования Китая

"Орленок" подписал соглашение с институтом лагерного образования Китая - РИА Новости, 12.07.2025

"Орленок" подписал соглашение с институтом лагерного образования Китая

Всероссийский детский центр "Орленок" подписал соглашение о сотрудничестве с институтом лагерного образования Китая на праздновании 65-летнего юбилея центра,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:45:00+03:00

2025-07-12T20:45:00+03:00

2025-07-12T20:45:00+03:00

краснодарский край

туапсе

юнеско

китай

орленок (детский центр)

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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок" подписал соглашение о сотрудничестве с институтом лагерного образования Китая на праздновании 65-летнего юбилея центра, передает корреспондент РИА Новости. Участие в подписании приняли директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус и президент Института лагерного образования Китая Айджун Ни. Стороны договорились сотрудничать в области образования, отдыха и оздоровления в детских лагерях, укреплять солидарность и дружбу, а также содействовать в развитии контактов между детьми и вожатыми России и Китая. Кроме того, стороны договорились об организации добровольческих стажировок и педагогических практик. "Мы как национальная ассоциация… Мы привлекаем множество глав лагерей в Китае… Сегодняшнее соглашение как раз для них. Мы хотим улучшить нашу платформу для владельцев и директоров лагерей, сделать это на более профессиональном уровне. И в то же время мы хотим "мост" между детьми России и Китая, чтобы вести коммуникацию напрямую", - рассказал агентству президент Института лагерного образования Китая Айджун Ни. От китайской стороны во Всероссийском детском центре сейчас работают двое вожатых и двое педагогов-организаторов, сообщили агентству в пресс-службе ВДЦ "Орленок". "Мы уже принимали ребят из "Орленка" в наших лагерях", - добавил Айджун Ни в беседе с РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орлёнок" отмечает 65-летие в 2025 году. Он находится в Краснодарском крае в 45 километрах от Туапсе. В "Орлёнке" работают десять базовых детских лагерей, одновременно зимой в них могут находиться 1,5 тысячи ребят, а летом – больше 3,5 тысячи. За год в "Орлёнке" проходит 13 смен. Общая территория "Орлёнка" - 253 гектара, протяжённость его песчаных пляжей – 3,7 километра. В 2012 году "Орлёнку" был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО". Центр является членом Международного содружества лагерей (International Camping Fellowship) и Национальной ассоциации детских лагерей.

https://sn.ria.ru/20250620/orlenok-2023551831.html

https://sn.ria.ru/20250623/orlenok-2024013997.html

краснодарский край

туапсе

китай

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краснодарский край, туапсе, юнеско, китай, орленок (детский центр)