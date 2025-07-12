https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html

Блогер-иноагент Варламов* через суд взыскал с должника крупную сумму денег

Блогер-иноагент Варламов* через суд взыскал с должника крупную сумму денег - РИА Новости, 12.07.2025

Блогер-иноагент Варламов* через суд взыскал с должника крупную сумму денег

Блогер Илья Варламов* (признан иноагентом) взыскал по двум распискам через российский суд долг и 20% сверху за пользование займом, следует из документов в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:00:00+03:00

2025-07-12T11:00:00+03:00

2025-07-12T11:00:00+03:00

москва

илья варламов

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861716_0:276:2997:1961_1920x0_80_0_0_8f4f879e4881bd8976cb28ebc3a26938.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Блогер Илья Варламов* (признан иноагентом) взыскал по двум распискам через российский суд долг и 20% сверху за пользование займом, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Илья Варламов* в ноябре 2021 года предоставил Максиму Матакову две крупные суммы денег в долг. Условия займов стороны зафиксировали в двух расписках, в которых указывалось, что Матаков вернет деньги ровно через год, при этом к своему долгу он должен будет добавить 20% годовых за пользование денежными средствами. Однако ответчик деньги так и не вернул, что стало поводом для обращения в суд. В свою очередь Матаков просил признать сделку недействительной, утверждал, что никогда не получал от Варламова* деньги, а расписки были написаны с нарушением хронологии: так в "шапке" обеих расписок указана дата 22 ноября 2021 года, а дата оформления ниже - "01 ноября 2021 года". Он также подчеркивал, что большая часть текста расписках напечатана на компьютере, а не написана лично от руки. Должник настаивал, что у Варламова* "никогда не было и не могло быть в наличии денежных средств в таком размере" - ни на счетах в банке, ни равноценного имущества, которое он мог бы продать для дачи денег в долг. В указанный период между банковскими счетами истца и ответчика не было какого-либо движения денежных средств. Суд же отклонил его доводы, указывая, что бремя доказывания фактов о безнадежности договора лежит на стороне заемщика, а займодавец не обязан доказывать, что у него есть денежные средства. Гагаринский суд Москвы изучил доводы сторон и принял сторону Варламова*. "Исковые требования Варламова Ильи Александровича* к Матакову Максиму Вениаминовичу о взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование займом - удовлетворить", - указывается в постановлении суда. Кроме того, компенсацию госпошлины суд также возложил на ответчика. Ответчик не согласился с таким решением и обжаловал решение, но апелляция согласилась с первой инстанцией.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026428318.html

https://ria.ru/20250711/shtraf-2028473283.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, илья варламов, россия, общество