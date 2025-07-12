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Экс-глава криптобиржи Binance погасил ущерб - РИА Новости, 12.07.2025
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06:04 12.07.2025
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Экс-глава криптобиржи Binance погасил ущерб
Экс-глава криптобиржи Binance погасил ущерб - РИА Новости, 12.07.2025
Экс-глава криптобиржи Binance погасил ущерб
Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь криптобиржи Blum Владимир Смеркис погасил весь ущерб по делу о мошенничестве, сказано в материалах дела,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:04:00+03:00
2025-07-12T06:04:00+03:00
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь криптобиржи Blum Владимир Смеркис погасил весь ущерб по делу о мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Полное возмещение предполагаемого ущерба осуществлено путем зачисления на публичный депозитный счет у нотариуса денежных средств на получателя", - сказано в материалах дела. Как указала защита, этот факт "снижает общественную опасность преступления". Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Дело возбуждено в мае этого года. В приложении для торговли криптовалютой Blum ранее сообщалось, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
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Экс-глава криптобиржи Binance погасил ущерб

Экс-глава криптобиржи Binance Смеркис погасил ущерб

© Фото : CryptoSmerkis/TelegramВладимир Смеркис
Владимир Смеркис - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : CryptoSmerkis/Telegram
Владимир Смеркис. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ и сооснователь криптобиржи Blum Владимир Смеркис погасил весь ущерб по делу о мошенничестве, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Полное возмещение предполагаемого ущерба осуществлено путем зачисления на публичный депозитный счет у нотариуса денежных средств на получателя", - сказано в материалах дела.
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Как указала защита, этот факт "снижает общественную опасность преступления".
Смеркису предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет. Дело возбуждено в мае этого года.
В приложении для торговли криптовалютой Blum ранее сообщалось, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.
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