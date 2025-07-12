https://ria.ru/20250712/uljanov-2028718534.html

Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности

Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности - РИА Новости, 12.07.2025

Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении контингента на... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T06:39:00+03:00

2025-07-12T06:39:00+03:00

2025-07-12T06:39:00+03:00

украина

россия

вена

эммануэль макрон

михаил ульянов (дипломат)

кир стармер

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении контингента на Украине охарактеризовал так называемую "коалицию желающих" как крайне далекую от реальности. Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сказал, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для Москвы. "Казалось, что концепция "коалиции желающих" какое-то время уже была мертва. Нет, оказалось, все еще жива. Более того, эта концепция приобретает экзотические черты, крайне далекие от реальности", - написал Ульянов в соцсети X, комментируя новость. Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250411/zapad-2010733385.html

https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html

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украина, россия, вена, эммануэль макрон, михаил ульянов (дипломат), кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)