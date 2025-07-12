Рейтинг@Mail.ru
Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/uljanov-2028718534.html
Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности
Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности - РИА Новости, 12.07.2025
Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении контингента на... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:39:00+03:00
2025-07-12T06:39:00+03:00
украина
россия
вена
эммануэль макрон
михаил ульянов (дипломат)
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748668_0:235:3067:1960_1920x0_80_0_0_d8322c8e9cfbe7550671ba1e0f6e8fd5.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении контингента на Украине охарактеризовал так называемую "коалицию желающих" как крайне далекую от реальности. Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сказал, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для Москвы. "Казалось, что концепция "коалиции желающих" какое-то время уже была мертва. Нет, оказалось, все еще жива. Более того, эта концепция приобретает экзотические черты, крайне далекие от реальности", - написал Ульянов в соцсети X, комментируя новость. Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250411/zapad-2010733385.html
https://ria.ru/20250317/makron-2005425955.html
украина
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748668_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7f703303ade941d41ad3aebe0e600a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вена, эммануэль макрон, михаил ульянов (дипломат), кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, Вена, Эммануэль Макрон, Михаил Ульянов (дипломат), Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Ульянов охарактеризовал "коалицию желающих" как далекую от реальности

Ульянов: коалиция желающих приобретает экзотические черты, далекие от реальности

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении контингента на Украине охарактеризовал так называемую "коалицию желающих" как крайне далекую от реальности.
Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сказал, что франко-британский военный контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек. По его словам, "франко-британские объединенные экспедиционные силы" призваны стать основой будущих международных сил для гарантии соблюдения прекращения огня на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для Москвы.
Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
СМИ раскрыли новые детали о планах Европы разместить войска на Украине
11 апреля, 14:46
"Казалось, что концепция "коалиции желающих" какое-то время уже была мертва. Нет, оказалось, все еще жива. Более того, эта концепция приобретает экзотические черты, крайне далекие от реальности", - написал Ульянов в соцсети X, комментируя новость.
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Крыму оценили идею Макрона о размещении миротворцев на Украине
17 марта, 09:39
 
УкраинаРоссияВенаЭммануэль МакронМихаил Ульянов (дипломат)Кир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала