"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском
L'Antidiplomatico: Запад ошибочно верит в то, что Зеленский демократ
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Западные страны считают Украину оплотом демократии, но это суждение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
"Некоторые утверждают, что Владимир Зеленский является настоящим демократом и стоит на защите демократии на Украине и во всей Европе. Однако на самом деле все совсем не так", — говорится в материале.
Как отмечает издание, Зеленский по собственной инициативе отменил выборы на Украине, распустил 11 оппозиционных партий, устроил гонения на церковь, взял под свой контроль все газеты и телеканалы и сделал еще множество шагов, свидетельствующих о "повороте в сторону диктатуры" в стране.
В феврале президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Чуть позже американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он — диктатор.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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