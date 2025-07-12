Рейтинг@Mail.ru
"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/ukraina-2028820127.html
"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском
"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2025
"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском
Западные страны считают Украину оплотом демократии, но это суждение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T22:59:00+03:00
2025-07-12T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сша
владимир зеленский
дональд трамп
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_a6fd00c2460b1269411b58abf3c236f9.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Западные страны считают Украину оплотом демократии, но это суждение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico."Некоторые утверждают, что Владимир Зеленский является настоящим демократом и стоит на защите демократии на Украине и во всей Европе. Однако на самом деле все совсем не так", — говорится в материале.Как отмечает издание, Зеленский по собственной инициативе отменил выборы на Украине, распустил 11 оппозиционных партий, устроил гонения на церковь, взял под свой контроль все газеты и телеканалы и сделал еще множество шагов, свидетельствующих о "повороте в сторону диктатуры" в стране.В феврале президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%.Чуть позже американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он — диктатор.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028789766.html
https://ria.ru/20250712/germaniya-2028819093.html
https://ria.ru/20250712/kallas-2028802139.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028564676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d365e283845dbbd4d507ff757a62f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск
"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском

L'Antidiplomatico: Запад ошибочно верит в то, что Зеленский демократ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Западные страны считают Украину оплотом демократии, но это суждение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.
"Некоторые утверждают, что Владимир Зеленский является настоящим демократом и стоит на защите демократии на Украине и во всей Европе. Однако на самом деле все совсем не так", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
На Украине рассказали, что происходило с Зеленским в детстве
Вчера, 18:34
Как отмечает издание, Зеленский по собственной инициативе отменил выборы на Украине, распустил 11 оппозиционных партий, устроил гонения на церковь, взял под свой контроль все газеты и телеканалы и сделал еще множество шагов, свидетельствующих о "повороте в сторону диктатуры" в стране.
В феврале президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
"Выйдет за пределы". ЕС сообщили неутешительные новости об Украине
Вчера, 22:39
Чуть позже американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он — диктатор.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
На Западе жестко пристыдили Каллас из-за Украины
Вчера, 19:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала