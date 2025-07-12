https://ria.ru/20250712/ukraina-2028820127.html

"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском

"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2025

"Все совсем не так". На Западе развенчали миф о Зеленском

Западные страны считают Украину оплотом демократии, но это суждение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:59:00+03:00

2025-07-12T22:59:00+03:00

2025-07-12T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Западные страны считают Украину оплотом демократии, но это суждение ошибочно, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico."Некоторые утверждают, что Владимир Зеленский является настоящим демократом и стоит на защите демократии на Украине и во всей Европе. Однако на самом деле все совсем не так", — говорится в материале.Как отмечает издание, Зеленский по собственной инициативе отменил выборы на Украине, распустил 11 оппозиционных партий, устроил гонения на церковь, взял под свой контроль все газеты и телеканалы и сделал еще множество шагов, свидетельствующих о "повороте в сторону диктатуры" в стране.В феврале президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%.Чуть позже американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он представляет волю украинского народа, в противном случае он — диктатор.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028789766.html

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в мире, украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск