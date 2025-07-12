https://ria.ru/20250712/ukraina-2028761516.html

"Будет жить дальше". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине

"Будет жить дальше". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине - РИА Новости, 12.07.2025

"Будет жить дальше". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине

Дискриминация русскоязычных жителей Украины прекратится, когда Россия победит в СВО, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для infoBRICS. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:30:00+03:00

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2025-07-12T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дискриминация русскоязычных жителей Украины прекратится, когда Россия победит в СВО, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для infoBRICS."Единственной надеждой для носителей русского языка на Украине, а также для этнических украинцев, говорящих на русском языке как на втором, является победа Москвы в специальной военной операции. Только ликвидация фашистского наследия пост-майданного киевского режима позволит украинцам и русским вернуться к мирной жизни как братским народам, какими они были всегда", — считает Лейрос.При этом он констатирует, что всевозможные официальные запреты не имеют реального воздействия — украинским языком могут пользоваться в общественных местах из страха наказания, но в частной жизни все остается по-прежнему."Русский язык будет и дальше жить на Украине, даже если его будут преследовать. Политический режим не сможет за несколько лет повернуть вспять многовековую историю", — пишет журналист.По мнению Лейроса, неэффективность международных органов, декларирующих защиту прав народов на собственный политический и культурный путь, стала очевидной на примере украинской проблемы. Он отметил, что практика преследования людей по национальному признаку и культурный геноцид должны быть немедленно пресечены.Как ранее отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в украинских детских садах и школах насаждают ненависть к русскому языку, русским людям и России в целом.С 2014 года на Украине идет активная политика притеснения русского языка, принимаются законы, ограничивающие использование русского языка и языков национальных меньшинств. Также были введены запреты на изучение русского в школах и вузах, от учащихся требуют общаться исключительно на украинском языке, что не раз становилось поводом для конфликтов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20250615/seleznev-2023002213.html

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015301073.html

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