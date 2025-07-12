"Будет жить дальше". СМИ раскрыли, что произойдет на Украине
Лейрос: дискриминация русскоязычных на Украине прекратится с победой РФ в СВО
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дискриминация русскоязычных жителей Украины прекратится, когда Россия победит в СВО, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
"Единственной надеждой для носителей русского языка на Украине, а также для этнических украинцев, говорящих на русском языке как на втором, является победа Москвы в специальной военной операции. Только ликвидация фашистского наследия пост-майданного киевского режима позволит украинцам и русским вернуться к мирной жизни как братским народам, какими они были всегда", — считает Лейрос.
При этом он констатирует, что всевозможные официальные запреты не имеют реального воздействия — украинским языком могут пользоваться в общественных местах из страха наказания, но в частной жизни все остается по-прежнему.
"Русский язык будет и дальше жить на Украине, даже если его будут преследовать. Политический режим не сможет за несколько лет повернуть вспять многовековую историю", — пишет журналист.
По мнению Лейроса, неэффективность международных органов, декларирующих защиту прав народов на собственный политический и культурный путь, стала очевидной на примере украинской проблемы. Он отметил, что практика преследования людей по национальному признаку и культурный геноцид должны быть немедленно пресечены.
Как ранее отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в украинских детских садах и школах насаждают ненависть к русскому языку, русским людям и России в целом.
С 2014 года на Украине идет активная политика притеснения русского языка, принимаются законы, ограничивающие использование русского языка и языков национальных меньшинств. Также были введены запреты на изучение русского в школах и вузах, от учащихся требуют общаться исключительно на украинском языке, что не раз становилось поводом для конфликтов.
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