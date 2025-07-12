https://ria.ru/20250712/ukraina-2028748243.html

СМИ узнали, куда направлялся замеченный в небе над Киевом самолет

СМИ узнали, куда направлялся замеченный в небе над Киевом самолет - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ узнали, куда направлялся замеченный в небе над Киевом самолет

Замеченный в небе над Киевом транспортный самолет Ан-124 направлялся в Германию, где находится хаб украинской грузовой авиакомпании, пишет AeroTime. РИА Новости, 12.07.2025

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специальная военная операция на украине

ан-124

страна.ua

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замеченный в небе над Киевом транспортный самолет Ан-124 направлялся в Германию, где находится хаб украинской грузовой авиакомпании, пишет AeroTime."Ан-124-100 авиакомпании Antonov Airlines пролетел над Киевом 11 июля 2025 года, а затем приземлился в аэропорту Лейпциг/Галле (LEJ)", — говорится в статье.Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что над Киевом пролетел транспортный самолет, несмотря на то что небо над Украиной закрыто с февраля 2022 года.По предположению издания, компания "Антонов" решила перегнать борт из Днепропетровска за границу, где его могут использовать для коммерческих полетов.

https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html

https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html

киев

германия

днепропетровск

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Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом 2025-07-12T14:02 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ан-124, страна.ua, киев, германия, днепропетровск, в мире