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СМИ узнали, куда направлялся замеченный в небе над Киевом самолет - РИА Новости, 12.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 12.07.2025 (обновлено: 14:11 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/ukraina-2028748243.html
СМИ узнали, куда направлялся замеченный в небе над Киевом самолет
СМИ узнали, куда направлялся замеченный в небе над Киевом самолет - РИА Новости, 12.07.2025
СМИ узнали, куда направлялся замеченный в небе над Киевом самолет
Замеченный в небе над Киевом транспортный самолет Ан-124 направлялся в Германию, где находится хаб украинской грузовой авиакомпании, пишет AeroTime. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:02:00+03:00
2025-07-12T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
ан-124
страна.ua
киев
германия
днепропетровск
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замеченный в небе над Киевом транспортный самолет Ан-124 направлялся в Германию, где находится хаб украинской грузовой авиакомпании, пишет AeroTime."Ан-124-100 авиакомпании Antonov Airlines пролетел над Киевом 11 июля 2025 года, а затем приземлился в аэропорту Лейпциг/Галле (LEJ)", — говорится в статье.Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что над Киевом пролетел транспортный самолет, несмотря на то что небо над Украиной закрыто с февраля 2022 года.По предположению издания, компания "Антонов" решила перегнать борт из Днепропетровска за границу, где его могут использовать для коммерческих полетов.
https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028736243.html
https://ria.ru/20250712/putin-2028725069.html
киев
германия
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Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом
Самолет пролетел по закрытому небу над Киевом
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ан-124, страна.ua, киев, германия, днепропетровск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ан-124, Страна.ua, Киев, Германия, Днепропетровск, В мире
СМИ узнали, куда направлялся замеченный в небе над Киевом самолет

AeroTime: замеченный в небе над Украиной Ан-124 перегнали в Германию

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Замеченный в небе над Киевом транспортный самолет Ан-124 направлялся в Германию, где находится хаб украинской грузовой авиакомпании, пишет AeroTime.
"Ан-124-100 авиакомпании Antonov Airlines пролетел над Киевом 11 июля 2025 года, а затем приземлился в аэропорту Лейпциг/Галле (LEJ)", — говорится в статье.
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По предположению издания, компания "Антонов" решила перегнать борт из Днепропетровска за границу, где его могут использовать для коммерческих полетов.
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Специальная военная операция на УкраинеАн-124Страна.uaКиевГерманияДнепропетровскВ мире
 
 
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