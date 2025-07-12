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Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа

Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа - РИА Новости, 12.07.2025

Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа

Житель американского города Сан-Антонио задержан за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T10:35:00+03:00

2025-07-12T10:35:00+03:00

2025-07-12T10:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Житель американского города Сан-Антонио задержан за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) на фоне пятничной поездки главы Белого дома в Техас, сообщил офис прокурора Западного округа Техаса в пятницу. Трамп в пятницу посетил Техас, где в результате наводнений погибли по меньшей мере 119 человек и более 160 числятся пропавшими без вести. "Мужчина из Сан-Антонио был задержан в четверг вечером по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США", - говорится в пресс-релизе на сайте офиса прокурора. Как отмечается, 52-летний американец Роберт Эррера в четверг прокомментировал публикацию в соцсетях о предстоящей в пятницу поездке Трампа в Техас словами "я не промахнусь", приложив к ним фотографию главы Белого дома в день покушения на него 13 июля 2024 года. К другому комментарию в соцсети он прикрепил фото штурмовой винтовки и заряженных магазинов. Согласно пресс-релизу, мужчина был задержан в тот же день. В случае признания его виновным ему грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из пунктов обвинения. В данный момент Секретная служба США, ФБР и полиция Сан-Антонио ведут расследование дела. Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250712/tramp-2028709880.html

https://ria.ru/20250711/tramp-2028494414.html

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в мире, техас, сша, сан-антонио, дональд трамп, фбр, ак-47