Жителя Техаса задержали за угрозы убить Трампа
Жителя Техаса Роберта Эрреру задержали за угрозы убить Трампа
© Фото : Bexar County Adult Detention Center) Роберт Эррера
© Фото : Bexar County Adult Detention Center)
Роберт Эррера. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Житель американского города Сан-Антонио задержан за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) на фоне пятничной поездки главы Белого дома в Техас, сообщил офис прокурора Западного округа Техаса в пятницу.
"Мужчина из Сан-Антонио был задержан в четверг вечером по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США", - говорится в пресс-релизе на сайте офиса прокурора.
Как отмечается, 52-летний американец Роберт Эррера в четверг прокомментировал публикацию в соцсетях о предстоящей в пятницу поездке Трампа в Техас словами "я не промахнусь", приложив к ним фотографию главы Белого дома в день покушения на него 13 июля 2024 года. К другому комментарию в соцсети он прикрепил фото штурмовой винтовки и заряженных магазинов.
Согласно пресс-релизу, мужчина был задержан в тот же день. В случае признания его виновным ему грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из пунктов обвинения.
Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
В октябре 2024 года независимая комиссия по расследованию июльского покушения на Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября 2024 года у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружили автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская