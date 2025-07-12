https://ria.ru/20250712/udar-2028786877.html

Увеличилось число жертв израильских ударов по сектору Газа

Увеличилось число жертв израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 12.07.2025

Увеличилось число жертв израильских ударов по сектору Газа

Количество жертв израильских ударов по сектору Газа за сутки достигло 59 человек, 208 граждан госпитализированы с ранениями, сообщает министерство... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T17:57:00+03:00

2025-07-12T17:57:00+03:00

2025-07-12T17:57:00+03:00

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БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Количество жертв израильских ударов по сектору Газа за сутки достигло 59 человек, 208 граждан госпитализированы с ранениями, сообщает министерство здравоохранения Газы. "За последние 24 часа в больницы сектора поступили 59 тел погибших (в том числе девять извлечены из-под завалов) и 208 раненых", - написано в отчете ведомства. Согласно документу, часть жертв до сих пор остаются под завалами и на улицах, куда бригады скорой помощи и гражданской обороны пока не могут добраться. Таким образом, общее число погибших с 7 октября 2023 года возросло до 57 882 человек, число раненых — 138095. При этом с 18 марта 2025 года погибли 7311 человек, ранены 26054. "В том числе за последние сутки в больницы поступили 17 тел погибших и более 53 раненых из числа людей, пострадавших при попытке получить гуманитарную помощь. Таким образом, общее число жертв среди "ищущих хлеба" достигло 805 убитыми и более 5252 ранеными", - отмечает палестинский минздрав. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

https://ria.ru/20250711/gaza-2028612344.html

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в мире, израиль, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте